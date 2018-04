El sevillismo indignado: N’Zonzi se fue de fiesta tras el ridículo copero

El Sevilla fue humillado por el Barcelona en la gran final de la Copa del Rey. Los de Montella perdieron 0-5, un resultado que destrozó a sus aficionados pero parece que a algunos de sus jugadores no les dolió demasiado. O al menos no les afectó lo suficiente como privarse de salir a tomar algo tras la debacle.

Es el caso de N’Zonzi, que, ni corto ni perezoso, tras ser vapuleado por el Barça, se fue raudo y veloz a los vestuarios, se cambió y se fue de fiesta por la capital .El galo fue ‘cazado’ de farra en una famosa discoteca madrileña. Su imagen ha causado una tremenda indignación en el Sevilla y su entorno.

Qué afectado se le vio anoche a Nzonzi tras perder 0-5 la final de Copa. pic.twitter.com/LrSA1K6kmW — - (@xFinallyPablo) April 22, 2018

¿Qué había que festejar? ¿Cómo un jugador que pierde una final por 0-5 tiene cuerpo suficiente como para ir a una discoteca? Increíble.

N’Zonzi da la cara

Ante el revuelo generado por la inexplicable juerga de N’Zonzi, al futbolista galo no le ha quedado más remedio que salir a dar la cara. Su explicación -donde habla de la soledad y de la salud-, surrealista a más no poder, digno de un buen guión de un monologuista, no convence a casi nadie: