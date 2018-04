El lamentable récord histórico de la Real Sociedad

La Real Sociedad llegaba en plena racha a La Rosaleda para medirse al ya descendido Málaga. Tres victorias consecutivas tras el cambio en el banquillo de Imanol por Eusebio Sacristán.

El conjunto Txuri Urdin, en caso de victoria, podría meterse en la pelea por Europa. Sin embargo, la Real no compareció en La Rosaleda. 2-0 perdieron los donostiarras que en ningún momento parecieron meterle intensidad al choque.

Al finalizar el partido, y mirar las estadísticas, llegaba la sorpresa. Los de Imanol no cometieron una sola falta en todo el partido. Ni una. Un equipo que se juega el luchar por Europa... un dato inadmisible que ha causado indignación en San Sebastián. No es para menos. Una escuadra puede perder por muchas circunstancias, pero no se puede tolerar que pongas menos intensidad que tu rival. Cometer 0 faltas en un partido que terminas perdiendo 2-0 retrata a un equipo que si algunos tuvieran mala baba podrían llegar a pensar que se dejaron intencionadamente... ¿por alguna apuesta?

La rareza que se vio ayer en la Rosaleda -que un equipo no cometa una sola falta en un partido- no se ha visto en las cuatro grandes ligas europeas en los últimos 10 años.

Hay, sin embargo, dos precedentes que se aproximan a este récord. El primero es de la temporada 2012-2013 cuando el Deportivo cometió una sola infracción en su partido contra el Valadolid correspondiente a la jornada 35. Por su parte, el Granada fue sancionado con una sola falta contra el Atlético de Madrid en la temporada 2011-2012 en la séptima jornada.