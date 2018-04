¿Qué es el Atlético de Madrid para Simeone? La pasional explicación del Cholo

Diego Pablo Simeone cumple este sábado 48 años, trece de ellos como jugador o entrenador del equipo rojiblanco. ¿Qué significa el Atlético de Madrid para él? Es la pregunta que un periodista le ha hecho este sábado al Cholo en sala de prensa, en la víspera del partido liguero que los colchoneros jugarán este domingo ante el Alavés en Mendizorroza, y la explicación del preparador no ha podido ser más emotiva.

"No tendría el espacio para poder expresar el sentimiento y creo que hay veces que las palabras nunca terminan de expresar lo que uno siente profundamente", comenzaba su respuesta el técnico. "Cuando me tocó la etapa de jugador, lo que más me gustaba cuando iba por Europa, cuando jugaba aún en el Inter y la Lazio, me decían: 'Ahí va Simeone, el del Atleti'. Y siempre me quedó esa situación, aún jugando en otros equipos. Tuve la posibilidad de volver, viví momentos buenos, momentos malos... No nací en el club, pero está claro que estoy dando todo lo que tengo para que el club siga creciendo", respondía.

Cuatro bajas para Mendizorroza, pero con Costa

De cara al choque frente al Alavés, Simeone ha desvelado que Diego Costa, que ya estuvo el pasado jueves en el banquillo del Emirates Stadium contra el Arsenal en la Europa League, "seguramente" sea titular en Vitoria, después de cuatro partidos sin jugar por una lesión en el los isquiotibiales. "Hablamos con Costa para ver cómo estaba. Estuvo preparándose para entrar en el partido del jueves, no veía la entrada de él, veía más la de Fernando Torres ahí adelante y después lo que ya Germán (Mono Burgos, segundo entrenador) hizo con la entrada de Savic y Gabi. Mañana seguramente empezará el partido y veremos cómo se va sintiendo durante el encuentro", comentaba el técnico.

Además, el Cholo ha desvelado que Antoine Griezmann y Saúl Ñíguez tendrán descanso en la convocatoria y, por tanto, no jugarán ante los alaveses.

Quienes tampoco viajan a Vitoria son el portero Jan Oblak, baja por unas molestias en el gemelo; José María Giménez, que cumplirá un encuentro de sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas; Filipe Luis, que prosigue con su recuperación de la fractura de peroné sufrida el pasado 15 de marzo en el encuentro disputado en Moscú ante el Lokomotiv; y Juanfran Torres, con una lesión muscular desde el pasado domingo.