El nuevo entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, ha dicho en su presentación que volver a entrenar al cuadro hispalense es una "satisfacción", ya que es su "casa", y se muestra convencido de que pueden "conseguir todos los puntos" que les quedan en juego para clasificarse para la Liga Europa la próxima temporada.

"Para mí, es una satisfacción estar aquí, en mi casa. Estoy muy contento de que el Sevilla se acordara de mí. Es una situación difícil. Los jugadores tienen mucha calidad, hay una plantilla espectacular, con un nivel contrastado, y vamos a pelear. Estoy convencido de que nos vamos a dejar todo por intentar conseguir los objetivos que el club se puso a principio de temporada", afirmaba en su presentación el técnico utrerano, de 62 años.

Sin embargo, no considera que llegue con la vitola de 'salvador' tras la destitución de Vincenzo Montella. "Salvadores son los futbolistas. Este equipo tiene mucho talento, en la lista de las selecciones están nuestros jugadores. El fútbol es de todos, pero el juego es de ellos; todos vamos a intentar poner una buena predisposición, pero son ellos los que deciden con talento y calidad", comentó. Tenemos que ver a la plantilla, un matiz siempre se puede cambiar. Está claro que está casi todo el trabajo hecho, y lo nuestro es hacerles ver que podemos conseguir todos los puntos que nos quedan, pero tenemos que ir poco a poco, estamos deseosos de que llegue el viernes", finalizó.

Además, el de Utrera alabó a su cuerpo técnico, entre los que se encuentra el exinternacional Carlos Marchena. "Que esté gente joven que está muy bien preparada, gente que es sevillismo puro, y que un campeón del mundo como Marchena esté con nosotros, hace que esté deseoso de empezar. Quedan cuatro partidos, pero vamos a dejarnos toda nuestra sangre, y también los jugadores, que tienen talento y calidad", afirmó.

El caso N'Zonzi

Sobre la situación de Steven N'Zonzi, cuestionado por irse de fiesta tras la goleada sufrida en la final de Copa (0-5), Caparrós quiso dejar claro que tiene que "hablarlo con él". "Al futbolista hay que verle la cara, y si le brillan los ojos, le pongo. Hay que hablar con él, y verle primero antes de tomar ninguna decisión", indicó.

En la presentación de Caparrós también ha estado presente el presidente del club, José Castro, quien ha dejado claro que el nuevo entrenador sevillista no va a cobrar nada. "De dinero no quiere saber nada, no quiere cobrar por estos cuatro partidos", expresó. Sobre la posibilidad de que Caparrós siga como entrenador después de terminar la temporada, Castro no quiso adelantarse. "Hablamos de los cuatro partidos, y ha hablado de la fábrica. Después, dentro de esa reestructuración, tendrá ese lugar que acordemos y con el que esté más cómodo en el que pueda volcar su experiencia", finalizó.