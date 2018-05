Saltan las alarmas en el Real Madrid a menos tres semanas para la final de la Champions en Kiev frente al Liverpool. En el minuto 15 del Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou (2-2), Cristiano Ronaldo se produjo un golpe en el tobillo, tras una dura entrada de Gerard Piqué, en la acción en la que marcó el empate a un gol.

Después, en el descanso, el jugador portugués fue sustituido y en su lugar entró Marco Asensio.

En principio, Cristiano sufre un esguince de tobillo de carácter leve que le puede tener fuera una semana o diez días. Estaría entre algodones hasta la final de Kiev y la Liga podría haberse acabado para él con tal de no correr riesgos.

El entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, aseguraba que no le "preocupa" la condición física de su estrella. "No está bien. Creo que va a ser poco. Ha sido sólo un movimiento. Mañana veremos con la resonancia qué hay que hacer. Él dijo que va a ser poco. No preocupa para la final, nosotros vamos a hacer todo para que llegue", explicaba el técnico francés en declaraciones a Movistar Plus tras el Clásico.