Rafa Nadal no es muy dado a hablar de fútbol en rueda de prensa. Él intenta centrarse siempre en el tenis y en el próximo partido que va a jugar, pero en la comparecencia previa a su debut en el Mutua Madrid Open, Rafa sí contestó y además con contundencia cuando le preguntaron por el Clásico entre Barcelona y Real Madrid.

"Si los lunes hubiese un jurado que revisara y juzgara las acciones que tuvieron lugar en el partido seguramente los árbitros tendrían una faena más sencilla. Estamos hablando de un deporte del que soy el más apasionado, no es una crítica, pero hay distintos tipos de jugadores que intentan engañar a los árbitros. Si el lunes se rearbitrara y se sancionase a ciertos jugadores que hacen este tipo de trampas, patadas o engaños, la labor de los árbitros sería mucho más sencilla, pero parece que no quieren acabar con esto", sentenció Nadal.

Sobre su presencia en el Wanda Metropolitano en el partido de semifinales de la Europa League ante el Arsenal (1-0), el número uno del mundo también quiso explicar por qué se puso la camiseta del Atlético al cuello: "Me invitaron, fui a ver el estadio, que nunca había estado y he de decir que tienen un estadio muy bonito. Hay un problema muchas veces en esta sociedad. Para ser muy de un equipo tienes que ser muy de anti-otro. Tengo muchos amigos que son del Atlético y yo fui ahí a apoyar. El presidente me dio una camiseta al descanso y la verdad hacía un poco de frío y me la puse al cuello".

Ya centrado en el tenis, Nadal ha querido escapar del papel de favorito en Madrid porque ese cartel se va en un "chasquido", como bien reflejó él en sala de prensa. Además, Rafa volvió a explicar que en "Montecarlo y Barcelona la pelota y la mayoría de situaciones dentro de una pista se pueden controlar mejor que en Madrid" por la altura y por el bote de la capital de España. Por último, cabe destacar que para Rafa perder un torneo como el Mutua Madrid Open en caso de que el Ayuntamiento no ampliase el contrato más allá de 2021 sería un gran "error porque no es perderlo y ya está, significaría perderlo por un tiempo indefinido". Nadal quiso matizar que no sabía de quién dependía la decisión en torno a este continuidad.