La patosa comparación de Griezmann que indigna (aún más) a la afición del Atlético

Antoine Griezmann no va a salir por la puerta grande del Atlético de Madrid. El delantero galo no ha sabido llevar bien su salida. A pocos días de la final de Lyon de la Europa League ante el Marsella, muchos son los que creen que Griezmann no debería volver a vestir la camiseta rojiblanca. Su fichaje por el Barcelona aireado a los cuatro vientos ha sentado como una puñalada en el corazón del Metropolitano.

El todavía jugador colchonero estuvo hace unos días en el hipódromo de Lyon-Parilly , viendo competir a uno de sus caballos, Princesa, que quedó tercero en una de las pruebas. Preguntado por una cadena especializada en el mundo de las carreras de caballos, el ‘Diablo Galo' se descolgó con una surrealista comparación que ha indignado a los colchoneros.

"Esta es la primera vez que asistí a una carrera de uno de mis caballos. Estoy muy feliz de estar aquí, pero la forma de vivir la carrera, la presión, es peor que cuando tiré el penalti en la final de la Champions" , expuso.

Antoine, que cambiará el Atlético por el Barcelona la próxima temporada para intentar ganar más títulos, tuvo en su mano ganar una Champions con el Atlético en la final de Milán, pero fue incapaz de anotar el penalti que hubiera cambiado la final. Por ello, la comparación que hizo en pleno hipódromo ha encendido los ánimos de más de uno.

La yegua de Griezmann queda tercera en una carrera, y el fraude de Macon suelta 'que es peor que cuando falló el penalti de la final de la Champions' Es la definición perfecta de perdedor y de beta. — ■ (@AdrianVG__) May 11, 2018

Los aficionados rojiblancos están que trinan con su gran estrella.