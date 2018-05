Gerard Piqué tuvo anoche varios encontronazos con el árbitro del partido que el Barcelona disputó, y perdió, en el Ciudad de Valencia ante el Levante (5-4). En el minuto 89, con los azulgranas buscando a la desesperada un gol que les hubiera servido para mantener la condición de invictos, el colegiado Melero Lopez señaló una dudosa falta de Yerry Mina que encendió los ánimos de Piqué.

Tal y como captaron las cámaras de El Día del Fútbol de Movistar Plus, el 3 azulgrana protestó una dudosa falta de Yerry Mina, tras un balón colgado al área del Levante que despejó de puños Oier, y vio la amarilla tras una discusión con el colegiado. "Cuidado, cuidado, no me toques", le espetó Melero.

Pese a ser amonestado, Piqué no cejó en su empeño y siguió protestándole al colegiado. "No me amenaces, no me amenaces", le apuntó Melero. Lejos de agachar la cabeza, el futbolista catalán siguió envalentonándose mientras señalaba al colegiado con el dedo: "No me amenaces tú. Tú me estás amenazando, tú me estás amenazando".

En el acta, el colegiado recogió el incidente: "En el minuto 89, el jugador (3) Piqué Bernabéu, Gerard fue amonestado por el siguiente motivo: realizar una desconsideración a una decisión mía".