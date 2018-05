Buffon dice adiós a la Juventus... ¿Hola al Real Madrid?

Gianluigi Buffon ha anunciado que deja la Juventus al finalizar la presente temporada. Sin embargo, a pesar de que todo el mundo pensaba que el portero italiano se retiraría cuando dejara la Vecchia Signora, el destino ha dado un giro sorprendente y el propio Buffon ha dejado una puerta abierta para seguir en activo el próximo curso futbolístico.

Al parecer, Buffon tiene varias ofertas y, según la prestigiosa web italiana de ‘Tuttosport', una de ellas sería del ¡Real Madrid!

El conjunto que preside Florentino Pérez busca portero. A pesar de que se confía en Keylor Navas, desde la dirección deportivo ven importante traer un guardameta de nivel que eleve la competitividad de la portería merengue.

De Gea y Oblak son imposibles, Courtois, que termina contrato en 2019, es una opción pero el Chelsea no le soltará por menos de 90 millones. Uno de los que más gustan es Alisson. El brasileño de la Roma ha firmado una excelente temporada y sus condiciones, portero de gran planta y muy completo, son muy del gusto de la dirección deportiva. Ahora, y desde Italia, sueltan la bomba. Buffon sería la opción barata -termina contrato- y podría hacer de parche hasta la llegada de Courtois en 2019, si el belga no termina renovando con los Blues.

Buffon primero, Thibaut después. Dos porterazos a coste cero. La jugada sería maestra. Aún así, si tienen que apostar por el nombre del guardameta que fichará el Real Madrid este verano, no lo duden. Hagan un all- in por Alisson.