Ángel Torres estalla contra el Sevilla: "Del Getafe se va quien yo quiero"

El Sevilla sigue buscando director deportivo. Tras el batacazo que se han pegado los hispalenses con Óscar Arias, sustituto de Monchi, José Castro, presidente del conjunto hispalense, peina el mercado para encontrar a su nuevo ojo de halcón.

El primero en la lista es Ramón Planes, actual director deportivo del Getafe y con el que el Sevilla ha negociado a espaldas de los azulones a pesar de que tiene contrato en vigor. La actitud de la cúpula directiva sevillista ha indignado al presidente del equipo madrileño, un Ángel Torres que pone el grito en el cielo en unas declaraciones recogidas porMuchodeporte.com

"Cuando se hacen las cosas mal, acaban mal y no se monta el circo que se ha montado. Con Monchi esto no hubiera ocurrido. Comemos y me hubiera llevado al huerto. Llevo 35 años en este mundo y Pepe Castro sabe que hay que aceptar las formas. No por tener mucho dinero se puede actuar así. Ramón no ha hablado conmigo. Lleva toda la mañana planificando la temporada que viene con el entrenador. El Sevilla no tiene que hablar con Ramón, tiene que hablar conmigo. Tiene contrato en vigor y está muy contento en el Getafe. El martes Pepe Castro, cuando nos vimos en la Liga, me tendría que haber dicho que querían hablar con Ramón. Del Getafe se va quien yo quiero que se vaya"