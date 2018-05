Iker Casillas, portero del Oporto, reconoció este miércoles que le habría gustado tener una despedida en el Real Madrid parecida a las de Andrés Iniesta, afirmó que "seguramente" en el futuro habrá "reconciliaciones" y dijo que no podría decir que "no" a una oferta para trabajar en la entidad madridista.

El guardameta del conjunto portugués abandonó el club blanco al finalizar la temporada 2014/15. No vivió una gran despedida y, desde entonces, suma tres temporadas en el Oporto. En la última, ha ganado la Liga portuguesa. En un acto con la firma de apuestas Sportium, analizó su pasado, su presente y su futuro. El Real Madrid, estuvo muy presente.

Cuestionado por si le dio envidia ver una despedida como la de Andrés Iniesta, que fue homenajeado en la última jornada de Liga por todo el Camp Nou y en actos institucionales anteriores, indicó que le habría gustado vivir un adiós similar.

"La situación fue aquella. Seguramente en el futuro habrá reconciliaciones. Envidia no, por suerte sigo jugando al fútbol, he encontrado un sitio donde estoy alegre y no estoy en la primera pagina de la noticia. A todos nos habría gustado en una despedida como la que vi. Me alegro mucho por mi compañero", declaró.

Casillas declaró estar muy "contento" por la victoria del Real Madrid frente al Liverpool y manifestó su tristeza por el portero del Liverpool Loris Karius, que falló en dos de los tres goles del Real Madrid.

"Cuando ves a un chaval, que conozco, muy majo, humilde, pues no te alegras. Pero suele pasar. Igual que tienes la suerte de sacar una en la final del Mudnial, también puede pasar una como la de Benzema. Puede pasar factura. A mí me pasó contra Holanda en Brasil", comentó.

"Me alegro por la gente que conozco, me alegro de que el Real Madid siga ganando y que siga siendo el mejor de la historia. También me habría gustado estar en la final un Madrid -Oporto pero no pudo ser", agregó.

Respecto a Zinedine Zidane, aparte de alabar su trabajo y su valía como entrenador, destacó que el técnico francés también tiene "esa esencia y esa estrella" con la que ha ganado mucho desde que dirige al Real Madrid.

"Algo tendrá para que gane el Real Madrid tres Champions seguidas. No sé si es entrenar muy bien, buen hacer en el vestuario... algo tiene qué hacer. Le he tenido de compañero, de jugador, de segundo técnico... empezaba un poco en el mundo del entrenador, nunca lo llegué a pensar, pero ha sido algo espectacular"

"Para conseguir esto influye todo. Aparte de tu buen hacer, entrenamientos, todo influye. También un poco de suerte. El gol de Karim, en semifinales cuando se resbala el portero del Bayern..."

"Igual que estuvimos mucho tiempo sin conquistar la Champions y ahora se ha llegado a cuatro finales en cinco años"

Por último, cuestionado por si Neymar jugará en el Real Madrid, fue claro: ·"Todos los jugadores grandes quieren acabar en el Real Madrid. Es lo normal", finalizó