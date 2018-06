El gafe del adiós de Zidane: Allegri se cae de las quinielas por motivos personales

Zinedine Zidane dejó el Real Madrid tras ganar la Decimotercera. El galo sorprendió a propios y extraños con su renuncia. Un adiós que deja huérfano el banquillo del equipo merengue en pleno mes de junio. Una espantada muy rara por el momento y, sobre todo, por lo inesperado. Nadie en la cúpula directiva se esperaba la renuncia de un Zizu que una semana antes de la final ante el Liverpool estaba planificando la próxima pretemporada.

Si, como se ha dicho en público, Zidane tenía pensado abandonar la nave blanca si ganaba la Champions, ¿no se lo podría haber dicho en privado a Florentino Pérez días antes? El margen de maniobra hubiera sido mucho mayor. Por ejemplo, Mauricio Pochettino, que renovó hace escasas dos semanas, podría haber esperado para estampar su firma.

Las opciones que más gustan no están disponibles

El Madrid busca con ahínco un técnico que cumpla con los requisitos: apuesta por un fútbol atractivo, que tenga talante suficiente para lidiar con un vestuario lleno de estrellas y que tenga experiencia. Pochettino, la opción que más gusta, se aleja día a día del Bernabéu. Tiene contrato hasta 2023, el Tottenham estrenará nuevo estadio la próxima temporada, el primero en el mundo con campo de juego retráctil, y sin cláusula liberatoria, su presidente, Andreas Levy, no está dispuesto a negociar su marcha.

El siguiente en la lista es Jürgen Klopp. El alemán gusta y mucho a la dirección deportiva del Real Madrid pero su lealtad, está muy comprometido con el proyecto del Liverpool donde se encuentra muy a gusto, le hacen salir de las quinielas.

Un técnico que siempre ha gustado en las oficinas del Santiago Bernabéu ha sido Joachim Löw. El actual seleccionador de Alemania se autodescartó como candidato. Hay que recordar que Löw firmó hace poco su renovación hasta el Mundial de Qatar.

Otro nombre que suena con fuerza es el de Massimiliano Allegri. El italiano lo ha ganado todo con la Juventus y, a pesar de tener contrato hasta 2020, la Vecchia Signora no vería con malos ojos abrirle la puerta y comenzar un nuevo proyecto con Simone Inzaghi, actual técnico de la Lazio y que tiene enamorados a los rectores juventinos. Allegri, sin embargo, no entrenará al Real Madrid. Desgraciadamente, hace tres días fallecía la madre de Massimiliano. Un duro golpe que hará que Allegri no abandone Italia para estar cerca de su padre.

Dejando a un lado los candidatos que más gustan a la cúpula directiva, el mercado no ofrece demasiadas alternativas. En Alemania, el diario Bild aseguraba que el Madrid tocó al técnico revelación de la Bundesliga, Julian Nagelsmann. A sus 30 años, su personalidad, su método de trabajo y su filosofía de juego tiene enamorados a la dirección deportiva de muchos grandes de Europa: Arsenal, Bayern, Borussia Dortmund y ahora, al parecer, el Real Madrid llamaron a su puerta. Su compromiso con el equipo que le dio la alternativa, TSG Hoffenheim, hace que diga "no" a todas las ofertas.

Otro de los tapados pueden ser Antonio Conte -su fuerte personalidad, en el Chelsea ha terminado enfrentado con media plantilla, hacen dudar a la dirección deportiva merengue-. Mauricio Sarri, el elegido por el Chelsea para sustituir a Conte, aún no ha firmado por un contencioso con el Nápoles -le reclaman 8 millones de euros por su libertad-. Sarri ha demostrado en Italia de lo que es capaz.

Con pasado merengue aparecen Míchel y Michael Laudrup -ambos están sin equipo-. La opción de Guti está en la recamara aunque la dirección deportiva cree que es demasiado pronto para darle la alternativa -solo tiene experiencia con el Juvenil de División de Honor-.

El galimatías en la Casa Blanca es importante. Y es que varias operaciones de fichajes están paradas. El Madrid busca técnico a contrarreloj y la marcha de Zidane parece que ha lanzado un gafe sobre un banquillo que no termina de tener dueño. ¿Quién será finalmente el sutituto de Zinedine? Tic-tac, tic, tac... El tiempo vuela.