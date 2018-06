Los teléfonos en las oficinas del Wanda Metropolitano están que echan humo, pero no por Antoine Griezmann, quien aún no ha esclarecido su futuro, si no por Thomas Lemar. Actualmente milita en las filas del AS Mónaco y se encuentra concentrado en Rusia con la selección francesa para la disputa del Mundial.

Pese a no estar presente en el Príncipado, Andrea Berta y Miguel Ángel Gil Marín han sido eficaces a la hora de mover lo más rápido posible la operación. L'Équipe anunciaba a media tarde del martes que el jugador vestiría la elástica del Atleti y que ya se habían producido las primeras reuniones para cerrar el preacuerdo. Un preacuerdo, por otro lado, que vinculará al futbolista durante las cinco próximas temporadas al conjunto rojiblanco.

Lemar, de perfil zurdo, era una de las peticiones expresas que había hecho Griezmann a la directiva para certificar su continuidad y parece que, de momento, van cumpliendo con sus expectativas. Su llegada le costará al Atlético 65 millones de euros.

📝 Principio de acuerdo con el @AS_Monaco_ES para el traspaso de Thomas Lemar

Con tan sólo veintidós años llega como refuerzo estrella para la plantilla de Simeone y se lo 'birlan' a otros clubes que venían siguiéndole muy de cerca como el Barcelona o el Arsenal. Aunque aún habrá que esperar para ver cuál es la decisión que ha ya tomado Griezmann...