Y tras el Mundial, ¿qué pasará con la selección?

La abrupta e inesperada salida de Julen Lopetegui de la selección española ha caído como un auténtico mazazo en el seno de la Federación Española de Fútbol. Lopetegui, que había renovado su contrato con la selección hace escasas semanas hasta 2020, dejará un vacío tras el Mundial que José Luis Rubiales y su equipo deberán solventar cuanto antes.

Rubiales se enteraba de la noticia del fichaje de Lopetegui por el Real Madrid 15 minutos antes de que se hiciera pública la noticia. Aún en shock, está previsto que ester martes conceda una rueda de prensa.

Posibles sustitutos

Más allá de la teoría de la conspiración que habla de que el Madrid ya había tocado a Lopetegui antes de que Julen diera la lista definitiva para el Mundial –se hizo pública el 21 de mayo y Zidane anunció su adiós el 30 del mismo mes–, y que por ello no convocó a Sergi Roberto ni a Bartra, muchos aficionados se han mostrado indignados con el anuncio del fichaje del actual seleccionador por el Real Madrid a solo tres días del debut de España en Rusia –viernes a las 20:00h–.

A pesar de que a Rubiales no le ha dado tiempo siquiera ni a asimilar la noticia, los primeros candidatos a ocupar el banquillo de la selección han saltado a la palestra. Desde el ya muy manido "suena Míchel" –el madrileño se encuentra sin equipo tras su aventura en Málaga–, pasando por la opción de Celades –el actual técnico de la selección Sub 21–, Paco Jémez –sin equipo ya ha manifestado en muchas ocasiones su predisposición para hacerse cargo de la Selección–, Luis Enrique –el asturiano no ha encontrado acomodo en ningún banquillo de algún grande de Europa–, hasta Quique Sánchez Flores –otro que está sin equipo tras ser despedido del Espanyol–.

La quiniela para ver quien es el nuevo seleccionador nacional ya ha comenzado. ¿Quién será finalmente el elegido?