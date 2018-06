Fabián se encuentra en Nápoles y el fichaje podría cerrarse en cuestión de horas

Sevilla se ha despertado está mañana en sobresalto tras las noticias que llegaban desde Italia: Fabián se encuentra en Nápoles. El futbolista disfruta del período de vacaciones en un crucero y, casualidades de la vida, ha parado en la ciudad del Vesubio. Todo ello quedaría en una simple anécdota si no fuese por el interés público en fichar al jugador que hizo Ancelotti.

A esto hay que sumarle las palabras de Quique Setién en la emisora de radio Fútbol FM. "¿Si le vamos a vender? Parece que sí, si no se ha dado ya, estaban esperando a que el jugador se decidiera. Yo no he hablado con él ni le quiero condicionar. Yo estoy deseando que se quede...", aseguró el técnico cántabro.

Le prime immagini di Fabián Ruiz a Napoli, video esclusivo @CalcioNapoli24 pic.twitter.com/ahBs8sqCMO — Claudio Russo (@claudioruss) June 20, 2018

Una noticia que en el Betis no han recibido de mala manera, ya que consideran que puede ser una inversión para el futuro del club: "Con ese dinero ahora puedes mejorar las instalaciones del club, puedes pagar más a tus entrenadores de la base para que formen a chavales y puedes mejorar las condiciones para que esos chavales, que potencialmente son buenos, el día de mañana lo sea".

Según varios medios italianos, el acuerdo podría ser inminente y quedarían por cerrar varios flecos y la revisión médica. La visita de Fabián al sur de Italia podría acelerar todo el fichaje, que se haría oficial en las próximas horas. La perla del Betis pone rumbo a San Paolo.