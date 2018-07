Su cuenta en Twitter es @RipartBaptiste. Su supuesto nombre es Baptiste Ripart. 38 tuits desde mayo de este mismo año, más de 10.000 seguidores en la red social del pájaro azul. Supuesto periodista. Él solito ha sido capaz de hacer que el mismísimo Real Madrid saque a la luz un comunicado.

Ripart creó un terremoto afirmando que el PSG y el Real Madrid habían llegado a un acuerdo para el traspaso de Kylian Mbappé.

🚨 EXCLUSIF!! 🚨 Le Real #Madrid a conclu un accord avec #Paris pour #Mbappé . 'Los Blancos' paieront 272M € en 4 versements. Plus d'informations EN DIRECT après Suède-Suisse!

La noticia se fue difundiendo a través de Twitter y gran parte de la prensa deportiva española se hizo eco. "En Francia aseguran que el Madrid tiene cerrado a Mbappé por 272 millones de euros". As, Marca, Mundo Deportivo, Sport. Algunos, incluso, llegaron a afirmar, para dar màs peso a la noticia, que Ripart Baptiste era un experto del fútbol francés.

Tal fue la difusión que tuvo la noticia que dio Ripart, que el Madrid llegó al punto de publicar un comunicado en la mañana de este miércoles desmintiendo la información.

Ante las informaciones publicadas en las últimas horas referentes a un supuesto acuerdo entre el Real Madrid C. F. y el PSG por el jugador Kylian Mbappé, el Real Madrid manifiesta que son rotundamente falsas. El Real Madrid no ha realizado ninguna oferta ni al PSG ni al jugador y lamenta la difusión de este tipo de informaciones que no son contrastadas con las partes