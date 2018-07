El Real Madrid y Cristiano discuten cómo debe ser la salida

Parece que el 'caso Cristiano' todavía se va a prolongar a lo largo del mercado estival. Tras el último comunicado de la Juventus que revolucionó a medio mundo futbolístico, ya comienzan a discutirse entre club y jugador las formas en las que debe salir de la entidad merengue.

José Ángel Sánchez y Jorge Mendes, director general del Madrid y agente del jugador, se habrían reunido para sellar los 'flecos' y procurar un cierre amistoso a todo este asunto como asegura el diario MARCA.

El Real Madrid está dispuesto a facilitar la salida del luso y busca satisfacer su deseo, siempre y cuando, sea el propio Cristiano quien salga públicamente a decir cuáles son sus motivos de la salida y que en ningún momento, ni presidente, ni nadie del club, ha buscado que saliese. Una situación que se antoja muy parecida a la que vivió Xabi Alonso en 2014, cuando puso rumbo al Bayern de Múnich.

En todo este embrollo, su cláusula aún no se habría visto reducida a 100 millones de euros y es que, sin las palabras en público del luso, no habría acuerdo y por lo tanto, su rescisión seguiría valiendo 1.000 millones. El deseo, de ambas partes, es una salida amistosa y que no vaya más haya del mutuo respeto y admiración, por eso no quieren que se enquiste.

Mientras tanto, Cristiano pasa sus vacaciones en Grecia acompañado por su familia a la espera de que se resuelva su futuro. Jorge Mendes ha viajado a Turín y, tras sus palabras al diario Record, esperan que se desbloquee toda la operación cuanto antes.

Además, la Juve comienza a desesperarse y desde el entorno de Cristiano piden paciencia. No piensan subir más de 100 millones. Esa es la cantidad que están dispuestos a ofrecer, ya que consideran que podría ser una operación rentable y con alto porcentaje de viabilidad.