Antes de la disputa del Francia-Bélgica en las semifinales del Mundial de Rusia, Eden Hazard ha querido dejar un pequeño piropo al Real Madrid. Otro más. El atacante lleva ofreciéndose a Florentino y la entidad blanca a lo largo de todo el año, pero se ha intensificado con la llegada del mercado estival.

"Estoy bien en el Chelsea y por ahora nadie me ha presentado una oferta. ¿Si ya no me hace soñar el Madrid sin Zidane? Es verdad que es alguien especial pero el Madrid hace soñar a todo el mundo. Con o sin Zidane la camiseta del Madrid es especial. Pero también me va bien de azul, así que no me molesta quedarme", aseveró.

Unas palabras que no hacen si no, acrecentar los rumores que sitúan al belga en la órbita blanca. Se ha terciado como la opción más factible si la llegada de Neymar se complica y, además, el Madrid cuenta con que el jugador estaría dispuesto a vestir la elástica del Madrid.

Además, conociendo los gustos de Florentino, que suele adquirir a la estrella del último Mundial, en una entrevista que concedió al diario L'Équipe antes de la Copa del Mundo, decía: "Si hago un buen Mundial las cosas serán más fáciles".

También fue cuestionado por el Balón de Oro, donde incluye a Mbappé como serio candidato. "Por supuesto que Mbappé puede ganarlo, por potencia, calidad, para mí se lo merece, pero creo que será para Cristiano Ronaldo o Leo Messi", concluyó.