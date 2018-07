Las celebraciones del Real Madrid tras la conquista de su decimotercera Copa de Europa quedaron empañadas por dos jugadores que, al término de la temporada, se pusieron en el mercado para salir del Real Madrid. Gareth Bale (el otro fue Cristiano) habló a pie de campo tras la Final y fue bastante difuso en sus declaraciones: "Quizás me quede en el Real Madrid o no. Es algo que tengo que hablar con mi agente, necesito más minutos".

Ahora, con unos cuantos días de separación y viendo todo en perspectiva, el galés ha preparado una reunión con algunos aficionados en su bar de Cardiff el Elevens Bar&Grill, donde ha compartido sus sentimientos con respecto al encuentro ante el Liverpool.

"Estaba frustrado, ya lo he dicho antes, por no ser titular. Pero sabía que era capaz de ser importante en el partido y así fue", aseguró. No tardó mucho en ser crucial para el devenir del encuentro y es que, nada más pisar el césped, anotó su espectacular chilena: "Fue genial hacer ese gol, pura emoción. Es una de esas cosas que no piensas, sólo reaccionas. Siempre quise meter un gol de chilena y marcarlo en esa ocasión... Era el lugar para hacerlo".

Tras una larga campaña, tocaba tiempo de desconexión con familiares y amigos. "Simplemente me fui de vacaciones e intenté desconectarme, no lo he visto muchas veces. Si no pruebas estas cosas, nunca saldrán", sentenció.

El Manchester podría haber acelerado su fichaje

Según una información del Manchester Evening News, Mourinho habría solicitado expresamente su fichaje. Le considera una pieza clave en su esquema y aportaría ese salto de calidad para luchar por la Champions y los torneos locales.

Su futuro aún se mantiene en el aire y con la salida de Cristiano, es muy probable que el club blanco no deje salir a Bale. Cuando llegó se le tildó como el futuro sustituto del '7', pero su rendimiento y, sobre todo, sus lesiones, no le han permitido ofrecer su mejor versión.

La pelota está en el tejado de Gareth, quien deberá asumir galones y dar un paso adelante o, por el contrario, abandonar el Real Madrid.