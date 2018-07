Rodrigo: "El Atlético aspira a todo, tenemos la mejor plantilla de Primera"

Rodrigo Hernández Cascante —conocido futbolísticamente como Rodri, pero que, según ha aclarado él mismo prefiere que le llamen Rodrigo— ha sido presentado este viernes a mediodía en el Wanda Metropolitano como nuevo fichaje del Atlético de Madrid para las próximas cinco temporadas. Llega al club rojiblanco un fino mediocentro, internacional español sub-21, con mucha capacidad para recuperar balones y crear juego, características que hacen que le comparen con Sergio Busquets.

Sin embargo, el jugador, que en el Atlético lucirá el dorsal 14 que deja vacante Gabi Fernández y que también tuvo en su día el actual técnico Diego Pablo Simeone, dice que quiere hacer su propia historia y no quiere que le comparen con nadie, sólo con Rodrigo.

Así es este joven jugador (cumplió 22 años en junio pasado), una de las más firmes promesas del fútbol español. Rodrigo lleva ya una semana entrenando con el grupo a las órdenes de Simeone, incluso batiendo récords en las pruebas físicas, y no ha podido ser presentado hasta este viernes en el Wanda Metropolitano para que pudiera ser acondicionado el césped, debido al concierto que Iron Maiden ofreció en este mismo escenario el pasado sábado.

Destinado a ser el sucesor de Gabi en el centro del campo del Atlético, Rodrigo asegura que "si algo tengo que aprender es el liderazgo que conlleva portar este dorsal. Mi historia empieza a partir de hoy, me gustaría parecerme a ellos (Gabi y Simeone) el día de mañana. Vengo con la mayor ilusión del mundo y con ganas de saltar el campo", ha dicho el futbolista, que fue recibido por el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, en un acto que contó también con la presencia del consejero delegado y máximo accionista de la entidad, Miguel Ángel Gil.

Además, Rodrigo, que se inició como futbolista en las categorías inferiores del Atlético de Madridentre 2007 y 2013, apunta que "cuando me fui del Atlético hace cinco años, pensé que no volvería". "Cuando te vas de un club habitualmente no miras atrás, pero no podía desaprovechar esta oportunidad", apunta un jugador cuyo fichaje se cerró en mayo pasado, por 20 millones de euros, aunque su llegada a la disciplina colchonera ya era un secreto a voces desde varios meses atrás.

Y es que Rodrigo asegura que llega a un club dispuesto a ganar todos los títulos posibles: "El Atlético de Madrid aspira a todo porque tenemos la mejor plantilla de Primera División". Toda una declaración de intenciones que ya empieza a calar en la afición rojiblanca.