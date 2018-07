Vinicius Junior ya es cien por cien madridista. Con 18 años recién cumplidos, el delantero brasileño dice que, "con humildad", llega dispuesto a triunfar en el primer equipo del Real Madrid a las órdenes de Julen Lopetegui, aunque ya se ha especulado con que el jugador acabe militando esta temporada en el Castilla o incluso sea cedido a un club de Primera División (en este sentido, ya se habrían postulado equipos como el Getafe, Leganés, Rayo Vallecano o Valladolid).

Sea como fuere, Vinicius intentará que tanto Lopetegui como sus nuevos compañeros lo vean "preparado" para jugar en el primer equipo madridista. "Esta es las mejor oportunidad que tiene un jugador de fútbol y me voy a sacrificar mucho para demostrar que la merezco. El sacrificio no es algo nuevo en mi vida, vengo de una familia muy sencilla de la que estoy muy orgulloso por lo que ha hecho por mí y los valores que me ha enseñado", ha dicho Vinicius en su presentación de este viernes en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu, en un acto en el que ha tenido un padrino de lujo como es Ronaldo Nazario.

El delantero reconoce el "honor de llegar a la cima del fútbol con tan sólo 18 años". "Con humildad enseñaré al mister y los compañeros que estoy preparado para jugar", aseveró, dejando claro que ahora debe "intentar asimilarlo todo lo más rápido posible". "Sé que la adaptación no será fácil, pero estoy preparado para hacer lo que sea necesario", remarcaba. "Agradezco al presidente Florentino (Pérez) y a los directivos por confiar en mi fútbol. He podido escoger entre varios de los clubes más grandes del mundo y elegí al Real, el mejor de todos, y espero estar aquí muchos años. Somos el Real Madrid y siempre queremos más, ¡hala Madrid!", sentenció.

Florentino: "Vinicius marcará de una manera especial el futuro"

En el acto también ha tomado la palabra Florentino Pérez, quien ha dejado claro que Vinicius será "uno de esos jugadores que marcará de una manera especial el futuro" y le pidió "trabajar para intentar que esa magia" que tiene el delantero sea "imparable". "Ya estás aquí para cumplir tu deseo. Con tan sólo 16 años ya decidiste que el Real Madrid sería tu gran desafío y ahora te toca trabajar para triunfar y para intentar que esa magia que tienes sea imparable", expresó el máximo dirigente blanco.

El dirigente recordó que el nuevo fichaje fue "la gran estrella del Sudamericano sub-17" y aseguró que están "convencidos de que es uno de esos jugadores que van a marcar de manera especial el futuro". "Pero ya se ha mostrado como una realidad", puntualizó. "Le deseaban los más grandes de Europa porque muestra el mejor estilo creativo del fútbol brasileño. Has elegido el Real Madrid para intentar ser cada día mejor y crecer como persona. Estoy convencido de que vas a maravillar a la afición con tu juego y junto a compañeros magníficos podrás luchar por todo lo que has deseado", añadió el mandatario.

Florentino Pérez no olvidó que el brasileño "acaba de cumplir 18 años", pero que ya está "considerado una de las grandes esperanzas del fútbol brasileño y mundial". "Hace tiempo que nos sedujo con sus regates increíbles, técnica, rapidez y goles. Creemos de verdad que está llamado a ser uno de los grandes de este tiempo que se aproxima", admitió Pérez.

Este remarcó el deseo de la entidad de "apostar firmemente por talento y jóvenes que desean algún día ser los mejores del mundo". "Por eso fortalecimos el proceso de traer a estos jugadores jóvenes, pero que poseen sobradamente ya condiciones únicas y que se convertirán pronto, gracias a su talento, en referentes de este deporte", comentó Pérez. "El escenario del fútbol internacional se ha transformado de forma vertiginosa y no podemos olvidar la importancia también de nuestra cantera en nuestro primer equipo. Dije que íbamos a reforzar el equipo con magníficos jugadores y es lo que estamos haciendo. Odriozola lo es y también Vinicius", subrayó el presidente del conjunto madridista.