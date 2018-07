Vinicius se queda en el Real Madrid y no irá cedido

Día grande para Vinicius Junior. El delantero brasileño, que acaba de cumplir los 18 años, ha sido presentado este viernes en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid. En sus primeras palabras como futbolista blanco, Vinicius, que llega procedente del Flamengo, decía que su intención era triunfar en el primer equipo blanco a las órdenes de Julen Lopetegui y no irse cedido a un club de Primera División.

En este sentido, en los últimos días habían sonado equipos como el Getafe, el CD Leganés, el Rayo Vallecano o el Real Valladolid como posibles destinos del futbolista de Sao Gonçalo para el curso 2018/19.

Sin embargo, todo se ha zanjado de un plumazo tras conocerse que Vinicius se quedará esta campaña en la disciplina blanca y no irá cedido. Minutos después del acto de su presentación, fuentes del Real Madrid aseguraban a Libertad Digital y esRadio que el jugador se quedará en la disciplina madridista este curso y no vestirá otra camiseta. Jugará con el Castilla cuando no lo haga con el primer equipo, es el mensaje que le llegaba a este medio.

Una idea que el propio jugador ha confirmado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al mítico exfutbolista Ronaldo Nazario, el padrino de lujo que ha tenido en su presentación. Me quedo en el Madrid. "Me quedo en el primer equipo y ellos (el club) son los que decidirán si juego algunos partidos en el Castilla para adaptarme los más rápido posible", ha dicho el delantero en la rueda de prensa tras su presentación en el Bernabéu.