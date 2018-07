El presidente del Real Madrid sigue regalando píldoras sobre lo que acontecerá a lo largo de este mercado de verano. Esta vez ha sido en la presentación de Lunin donde Florentino ha querido dejar claro cuál es el modelo a seguir para las próximas temporadas.

"Tras los grandes títulos conseguidos, seguiremos leales a una fórmula de éxito", rotundo y directo ha sido Pérez. Una frase que no hace, sino confirmar lo que Libertad Digital contaba hace unos días. El Real Madrid no tiene pensado acometer grandes fichajes y gastarse mucho dinero en futbolistas de renombre, su estrategia, en palabras del presidente, será "incorporar ese talento joven que marcará el fútbol de los próximos años".

Además, ha querido dejar un mensaje claro para todos los fichajes que lleguen en las próximas fechas: "Saben que en el Real Madrid sólo se aspira a una cosa, ganar y conquistar nuevos triunfos".

Por lo tanto, es posible que la parroquia merengue no logre ver a Hazard, Kane o Lewandowski vestir la camiseta blanca. Pero en el fútbol nunca se sabe y el ya legendario 'never, never, never' cuando se intentó traer a Beckham, podría aparecer en cualquier momento...