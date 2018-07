Theo Hernández se marcha del Real Madrid. Eso sí, se va como cedido. El lateral izquierdo pondrá rumbo, de manera inminente, al norte para jugar en la Real Sociedad. El jugador, de 20 años, ha aceptado la propuesta del equipo vasco donde jugaría la próxima temporada. Se está discutiendo entre los clubes la duración de la cesión ya que podrían ser dos temporadas. En principio, si todo sigue por los plazos previstos, Theo no cogerá el vuelo de mañana con destino a Estados Unidos donde el Real Madrid va a continuar la pretemporada. Se marcharía sin opción de compra. Theo ha aceptado la propuesta del equipo vasco pese a tener múltiples propuestas en España y en Europa, según desvela su entorno.

La Real Sociedad no pagará la ficha del jugador. Sólo pagará una parte de los 3 millones de euros que percibe Theo Hernández. El Real Madrid le sugirió al lateral que lo mejor, para él, era que se fuera cedido y volviera a coger el nivel y la confianza que demostró en el Alavés. Theo dio el visto bueno a la opción de la Real Sociedad donde competirá con Kevin Rodrigues por un puesto. La operación aceleró tras el fichaje de Diego Rico, la otra opción que manejaba Asier Garitano para el puesto, al Bournemouth.

El Real Madrid pagó 26 millones de euros por Theo. Firmó por cinco temporadas y tienen la intención de contar con él, en la primera plantilla, si demuestra su nivel en la Real Sociedad. Por eso, por la confianza en Theo de cara a la próxima temporada, es probable que el Real Madrid no fiche a un lateral izquierdo. Nacho puede ejercer de lateral cuando Marcelo no pueda jugar o cuando Julen Lopetegui decida que rote y en el club se tiene en buena estima a Sergio Reguilón que está entrenando estas semanas con el primer equipo en Valdebebas y viajará con el equipo a Estados Unidos.

Marcos Llorente puede ser el siguiente

No está descartada todavía la opción de que Marcos Llorente pueda salir también del Real Madrid. Esa es la intención del club. Así lo piensan en la dirección deportiva porque hay consenso en este sentido. Consideran que Marcos podría tener una temporada muy similar a la anterior y no le conviene tener dos años seguidos sin a penas participaciones y sin evolucionar como futbolista. Le han propuesto varias cesiones pero, y aquí está la cuestión, a diferencia de Theo, Marcos Llorente no quiere moverse del Real Madrid.

Paco Llórente sabe de la intención del club y así se lo han trasladado al futbolista que, por otro lado, ha hablado de esto con Julen Lopetegui. El entrenador le ha comentado que va a tener mucha competencia con Casemiro, Kroos y Kovacic, jugadores que pueden ocupar esa posición. Pese a ello, Marcos le ha transmitido que no desea moverse del Real Madrid. Veremos si la decisión es firme o cambia de opinión a medida que pasen las semanas.