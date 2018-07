Lopetegui: "La grandeza del Real Madrid está por encima de cualquier jugador, incluso Cristiano" El vasco no decepciona en su primera rueda de prensa como entrenador madridista y dice que "si no viene o no se va ningún jugador, seré feliz".

Julen Lopetegui, en rueda de prensa con el Real Madrid. | EFE Julen Lopetegui ya habla como entrenador del Real Madrid. Son muchas las cuestiones que tiene pendientes y que deberá solucionar lo antes posible. En una sala de prensa abarrotada en Miami en las instalaciones donde se prepara el conjunto blanco, el técnico atendió a la prensa respondiendo a toda la actualidad. Salida de Cristiano. "Reconocimiento a uno de los jugadores más importantes de la historia del Madrid, el club valoró su legado facilitando su salida. Estamos convencidos de que Bale va a hacer un gran año y esperamos mucho de él. Trabajaremos para que nos dé su mejor versión". Reto mayúsculo sin Ronaldo. "Cuando fiché Cristiano todavía pertenecía pero pronto manifestó su idea de salir. Como entrenador es un reto apasionante hacer un equipo competitivo sin Cristiano". Fichajes. "Tenemos pendientes seis excelentes fichajes, Ramos, Varane, Modric, Kovacic... Estamos encantados con la plantilla que tenemos y convencidos de que vamos a luchar por todos los objetivos como no puede ser de otra manera en el Real Madrid. Queremos ser un gran equipo en el terreno de juego. Si no viene o no se va ningún jugador seré un entrenador feliz". Benzema y Bale. "Han trabajado de manera extraordinaria. Con el compromiso e ilusión que les genera esta temporada. Gran oportunidad para reinventar el equipo y reforzar la palabra equipo. Hay que tener claro lo que queremos, aunque también hay que destacar que tenemos grandes individualidades y con ellas trataremos de hacer un gran equipo". Situación de Navas. "He hablado con él y estamos felices de tenerle. No hay más que comentar. Keylor lleva varias temporadas siendo un jugador importante en el Real Madrid y queremos que siga así". Refuerzo de posiciones. "No vamos a hablar de hipótesis. Con la plantilla que tenemos vamos a ser capaces de afrontar las exigencias que tiene el Real Madrid" El papel de Vinicius. "Es un chico muy joven y muy bueno para la edad que tiene. Es jugador nuestro al margen de cualquier tema administrativo y dispondrá de los minutos que consideremos. Genera que podamos trabajar con él de cara al futuro y ayudarle con esa adaptación al fútbol europeo. Que tenga una licencia u otra es anecdótico, lo importante es que va a estar trabajando con nosotros en el día a día". Compartir

