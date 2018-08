El Celta le birla al Rayo a su gran perla y Martín Presa monta en cólera

Polémica en Vallecas. La gran perla de la cantera rayista, el centrocampista Fran Beltrán, ha pagado su cláusula de rescisión, fijada en 8 millones de euros, en la sede de La Liga. El mirlo blanco de tan solo 19 años, una pieza clave en el ascenso del equipo vallecano, jugará la próxima temporada en el Celta de Vigo.

La fuga de su principal estrella ha sentado como un tiro a la afición rayista. Muchos culpan a Martín Presa de su marcha. El presidente ha echado balones fuera y en la rueda de prensa de presentación de Luis Advíncula, ha montado en cólera contra el Celta:

Nosotros nos enteramos a las 23:30 a través de una llamada de Cobeño, porque le había llamado el representante del jugador para realizar una venta, a la que nos negamos. Llevamos desde junio intentando una mejora de su contrato, sobre todo por el jugador que es, que decía que quería tanto al Rayo. No tuvimos opción alguna porque cuando nos enteramos ya había firmado. Como suele ser habitual en el Celta nadie nos avisó previamente. La educación se tiene o no se tiene y a las clases de ética has acudido o no. Donde no hay, no se puede pedir. Duelen las formas porque lo primero es hablar con el club, de hecho el Betis estaba interesado y ayer me llamó. Nosotros no hemos recibido ninguna llamada del Celta. Hubiéramos cedido si él decide que por su crecimiento deportivo es mejor, pero no nos han invitado al baile