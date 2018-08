Modric no se toca: el Madrid lo declara intransferible

Varios medios italianos, entre ellos La Gazzetta dello Spor, hablan del interés de Luka Modric por abandonar el Real Madrid y recalar en el Inter de Milán. En Italia, incluso, afirman que los agentes del croata se han reunido con emisarios de conjunto Nerazzurri .

¿Por qué Luka quiere, según la prensa italiana, abandonar el Real Madrid? Apuntan, directamente, a una sensación del croata. Observa como el Madrid comienza esta temporada una nueva era, donde los jóvenes ganan protagonismo y considera que su ciclo en la capital de España ha terminado. Según la misma información, los agentes de Modric se reunirán en breve con la cúpula madridista para expresarles el deseo de Luka y la oferta del Inter.

La contundente respuesta del Real Madrid

Libertad Digital ha conocido de primera mano las intenciones del conjunto merengue en el 'Caso Modric'. El propio Florentino Pérez lo ha dejado muy claro:

"No tenemos constancia de que Luka se quiera ir del Real Madrid. El que quiera al jugador, que es intransferible, debe pagar el valor íntegro de su cláusula se rescisión, fijada en 750 millones de euros

Solo los agentes de Modric y el propio jugador sabrán si es cierto o no su interés en abandonar esta temporada el Real Madrid. Es probable que los agentes de Modric, que tiene 32 años y termina contrato en 2020, busque con esta maniobra -agitar el árbol aun sabiendo que el Madrid no negociará su salida-, una mejora salarial y una ampliación de contrato. No sabemos si lo conseguirán. Lo que sí es seguro es que el conjunto merengue no le abrirá la puerta bajo ningún concepto.