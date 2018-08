Hace poco menos de una semana Thibaut Courtois se convertía en nuevo guardameta del Real Madrid. Era de conocimiento público la presión que ejerció el belga sobre su anterior club para que le dejase marchar, ya que no acudió a los últimos entrenamientos que el Chelsea tenía programados.

En las últimas horas ha hablado el representante del futbolista, Christophe Henrotay, para la cadena británica BBC Radio 5 live. "El acuerdo estaba a punto de hacerse. Lo ideal hubiera sido no hacer eso, pero la situación se dio así. Luego pidió perdón y toda las partes están felices", comentó con respecto a ese acto de rebeldía que Courtois puso en práctica para forzar su salida.

"Es cierto que algunos jugadores fuerzan y también es cierto que Thibaut se estaba estresando por la situación, porque el Real Madrid hizo una oferta por él y tenía la oportunidad de ir. Sufrió estrés pensando que la operación no fuera a darse", aseveró.

Pero lo que más ha llamado la atención en sus declaraciones ha sido un fragmento concreto en el que explica que si no hubiese sido porque su familia vive en Madrid, el arquero no tendría porqué haber abandonado Londres, estaba en un gran club. "Si su familia estuviera en Londres todo hubiera sido diferente. Se hubiera quedado aquí; de hecho, no hay ninguna razón para dejar un club como el Chelsea, en el que podría seguir ganando títulos", subrayó.

"Desafortunadamente, sus hijos viven con su madre en Madrid. Son razones personales y hay que respetarlas. El Chelsea entendió la situación y facilitó el acuerdo", concluyó.

Así que el motivo de su salida queda más que claro: sus hijos son algo primordial y dado el impedimento de que vivan en Londres, el jugador se muda a la capital. De momentó, firmó un contrato para los próximos seis años, así que puede estar tranquilo con ese asunto.