Nuevo lío a la vista con Rubiales y el Sevilla y el partido de la Supercopa de España. Si de primeras ya supuso un quebradero de cabeza el hecho de jugarse a partido único y fuera de España, lo que puede acontecerse no tiene ni punto de comparación.

En la tarde del sábado, la Real Federación Española de Fútbol, cuyo presidente es Luis Rubiales, emitió un comunicado donde aseguraba que el partido, al no considerarse encuentro profesional, el número de extracomunitarios no estará restringido.

"La Supercopa es una competición oficial de ámbito estatal, tutelada y organizada por la RFEF. La competición, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable, no está calificada como de carácter profesional. Es por ello por lo que, de conformidad con el marco legal aplicable a las competiciones futbolísticas oficiales no calificadas como profesionales, no existe ninguna restricción para la participación de jugadores extracomunitarios en dicha competición", explicaban en dicha nota.

📰NOTA INFORMATIVA | La #Supercopa de España, sin límite de extracomunitarios https://t.co/RknkQnhv95 — RFEF (@rfef) August 11, 2018

Fue entonces cuando el Sevilla, sin entender nada de lo que se explicaba en el texto, anunció las posibles medidas que tomarán. Si en la convocatoria se juntasen más de 3 jugadores extracomunitarios, estudiarían denunciar al FC Barcelona. En el club hispalense dicen estar "sorprendidos" y se remiten a una circular donde se explicaba el asunto para la presente campaña.

El Sevilla FC está sorprendido por el comunicado de la RFEF a 24h de la Supercopa. Afirma que podrán inscribirse todos los extracomunitarios que se quiera, pese a que en su última circular para la temporada 18/19 quedó claro que solo podían ser 3 sin excepción según competición. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 11, 2018

El departamento jurídico del club está estudiando este asunto y si el FC Barcelona alinease a más de 3 jugadores extracomunitarios, presentaría la oportuna reclamación por posible alineación indebida. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 11, 2018

Pero, ¿quiénes son los jugadores no europeos que podrían disputar el encuentro? Descartado Coutinho que recibió el pasaporte luso y ya no cuenta como plaza extracomunitaria, los futbolistas son: Arturo Vidal, Malcom, Arthur y Marlon. Todo parece indicar que Valverde dejará fuera a este último de la convocatoria, pero tendrán que estar muy atentos en los despachos del Camp Nou.