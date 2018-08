En el seno del vestuario blanco no han sentado nada bien las declaraciones de Cristiano Ronaldo tras su aterrizaje en Turín, donde aseguraba que la Juventus "es un club diferente, porque son como una familia". En la primera rueda de prensa que han concedido los dos actuales capitanes del Madrid, Ramos y Marcelo, no han querido obviar las indirectas y han salido al cruce para defender el escudo merengue.

"Habría que profundizar un poco más en esas opiniones de Cris. Aquí siempre nos hemos sentido una familia. No sé por dónde van los tiros de él, si habla del vestuario, de la cúpula... Yo te puedo hablar desde el Madrid, desde el sentir del vestuario, y yo creo que la clave del éxito durante muchísimos años, siempre ha sido eso, que nosotros hemos sido una familia", así de contundente quiso ser Sergio Ramos.

Pero su respuesta no quedó exclusivamente delante de las cámaras y con el micrófono de la sala de prensa delante, en sus redes sociales publicó una imagen donde también enviaba un mensaje a su ex compañero portugués.

Esta story de instagram de Ramos seguro q tiene relación con lo q dijo Cristiano... FAMILIA #HalaMadrid pic.twitter.com/ZgxwOpYbUf — Natalîa🍒 (@Nataxab3) August 14, 2018

En esa comparecencia de prensa, Marcelo también estaba presente y, pese a que no esclareció si Cristiano le quiere también en la Juve, sí utilizó esa palabra que se ha vuelto una consigna en el vestuario de Lopetegui, 'familia'.

"Para mi es un honor jugar aqui. En el mejor equipo del mundo. La familia que tenemos aquí intentamos hacer lo mejor para ganar todo. El secreto es trabajar y respetar al rival", aseveró.

Lo que está claro es que Cristiano ha unido más que nunca a la plantilla blanca. Ahora tienen la mente puesta en la cita del miércoles noche ante el Atlético y podrían la mejor respuesta de todas: un título sin Ronaldo.

También quiso dejar claro su situación con Klopp

Sergio Ramos no hizo oídos sordos tampoco a las declaraciones del técnico del Liverpool donde le exigía que meditase un poco más su actitud dentro del terreno de juego. No sólo contestó, si no que dio una clínic de elegancia con su argumentación: le votó como uno de los mejores técnicos la pasada temporada.