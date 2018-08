La Liga española jugará partidos en Estados Unidos

La Liga logra un acuerdo histórico a través del cual se jugarán encuentros de la competición española en Estados Unidos. El acuerdo entre el organismo que dirige Javier Tebas y Relevent, multinacional de medios, deportes y entretenimiento, se realiza con el fin de promover el fútbol en norteamerica y Canadá. Se espera que esta misma temporada comiencen a disputarse ya los primeros partidos en Miami y con Barça o Real Madrid como contendientes.

"El objetivo de esta extraordinaria ‘joint venture’ es que la cultura del fútbol crezca en Estados Unidos. Supondrá un gran paso en su creciente popularidad", palabras de Stephen Ross, dueño de Relevent, empresario y también propietario de los Miami Dolphins de la NFL y del Hard Rock Stadium.

El acuerdo provoca que se cree una nueva organización que recibe el nombre de Liga North America. Esta medida lo que pretende es equiparar el fútbol a la NBA, NFL o MLB, quienes ya celebran algunos encuentros fuera de sus fronteras. Y además, Ross, busca que La Liga entre dentro de ese grupo: "Me gusta el fútbol, me gustan todos los deportes. Este acuerdo ayudará a que crezca en un país en el que todos estuvimos decepcionados por no poder jugar el Mundial. Ojalá podamos jugar el próximo y ver que el fútbol ha crecido de manera exponencial cuando se dispute aquí el de 2026".

Por parte de la organización española, Javier Tebas también se muestra muy orgulloso de haber logrado este gran paso: "Si la NBA o la NFL juegan partidos fuera de su entorno o sus países, por qué no va a hacerlo la Liga española. Es importante para desarrollar nuestra marca. Está entre nuestros objetivos a corto o medio plazo llevar un partido de la Liga española todos los años a Estados Unidos".

Como todo el mundo puede imaginar, los aficionados que sean abonados se preguntan cómo verán esos encuentros, el presidente de la LFP explica: "Nunca se organizaría en contra de los intereses de los participantes. Veríamos qué equipos pueden estar de acuerdo. Y qué compensaciones y estrategias de comunicación se llevarían a cabo. Hemos cambiado muchas cosas en los últimos cuatro años, algunas con mucha contestación. Luego se ha visto que era lo idóneo. Para crecer como industria no decidimos las cosas por el qué dirán".

Como dato adicional, cabe destacar que la International Champions Cup, es la competición ideada por Relevent. Un torneo veraniego que ha logrado que la población de norteamerica se interese cada vez más por el 'soccer'. Han juntado equipos importantes como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus o Manchester United.

Javier Tebas está buscando diferentes acuerdos para relanzar la marca de La Liga en distintos continentes donde no está tan inculcada la cultura del fútbol como la India o, precisamente, Estados Unidos.

Además, fuentes de La Liga aseguran a Libertad Digital que: "Si no damos fechas y partidos es porque aún no esta decidido, ni tampoco cuando podrá ser. Es sólo un objetivo".