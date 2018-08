El Inter de Milán entra en guerra con Javier Tebas

El presidente de laLiga de Futbol Profesional (LFP), Javier Tebas, ha concedido una entrevista al diario ABCen la que repasa la actualidad en cuanto al comienzo de la competición y el final del mercado de fichajes.

Así, el dirigente se ha referido a algunos casos concretos, y entre ellos al intento del Inter de Milán de fichar al croata Luka Modric. Al respecto, Javier Tebas ha sido claro y ha comentado que el club italiano "hace trampas para fichar al jugador".

Así, Tebas acusa al Inter de "no tener dinero para fichar jugadores y luego le ofrece a Modric una barbaridad de dinero para cobrar no sé donde".

En concreto, el presidente de LaLiga hace la siguiente reflexión: "Habrá que preguntarse por qué existen clubes-Estado que están inflacionando el mercado llevándose jugadores. Las cosas no ocurren solo por errores propios de gestión, que no creo que sea el caso, sino porque en otros lugares pasan cosas que no deberían ocurrir. Me refiero al PSG, pero también a la Juventus con el fichaje de Cristiano Ronaldo o a estas ofertas del Inter de Milán, que no tiene dinero para fichar jugadores y luego le ofrece a Modric una barbaridad de dinero a cobrar en no sé dónde...".

Entonces, en el diario ABC le preguntan a Tebas si "habla de trampas en algunos clubes europeos", a lo que el dirigente responde: "En la Juve no lo sé, habrá que ver cómo es la operación al final. Pero en el Inter, la oferta de Modric tiene trampas; el tema del PSG con Neymar es trampa. El PSG en sí es un conjunto de 'todo trampas', igual que el Manchester City, y eso genera estas circunstancias que desestabilizan el mercado y los medios, y los aficionados españoles se tienen que dar cuenta".

Después de estas declaraciones, el Inter de Milán ha emitido un comunicado en su página web oficial en el que anuncia que emprenderá "acciones legales contra el Sr. Javier Tebas por las declaraciones hechas hoy en la prensa".