No hay caso Luka Modric. Eso es lo que desde el club transmitían cuando comenzaron los fuertes rumores sobre su salida al Inter de Milán. No lo había por su parte, porque desde el del club italiano llegaron a contactar directamente con él y con su entorno, unas negociaciones que están prohibidas, salvo que al jugador le queden menos de 6 meses de contrato. Algo que con Modric, no sucedía.

Es por ello que, Florentino Pérez ha decidido denunciar al Inter por esas negociaciones ante la FIFA. En el Madrid siempre han tenido mucha calma con este tema, porque confían en la cláusula de resicisión del jugador (750 millones) y en su deseo, repetido en múltiples ocasiones, de retirarse algún día en el Real Madrid. Cifras mareantes que se salen de las posibilidades adquisitivas de cualquier club.

Ahora bien, todo este asunto terminará, muy probablemente, en la subida de ficha al jugador croata. Su buen rendimiento con la elástica merengue y con su selección, y su adquisición de galones tras la salida de Cristiano, propiciarán una renovación de su contrato.

Para mayor tranquilidad de la afición blanca, Modric quiso mandar un mensaje de ánimo tras la derrota en la Supercopa de Tallin ante el Atlético.