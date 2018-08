Nuevo Real Madrid. Ya no están ni Zidane ni Cristiano Ronaldo, y ahora el juego del equipo es diferente. El nuevo entrenador, Julen Lopetegui, ya empieza a dejar su impronta. Esta noche, en el estreno liguero en casa ante el Getafe, el campeón de Europa exhibió un estilo bastante distinto al que ha definido al Madrid de los últimos años. Más control y más posesión. Menos chispa y con menos pegada que con el portugués. Se acusa ahora a los blancos de practicar un fútbol algo más aburrido. Pero no puede olvidarse que esto no ha hecho más que empezar y que la maquinaria ha de seguir engrasándose.

En cualquier caso, lo importante era levantarse de la lona tras el batacazo en la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid. Cuatro goles en contra fueron una losa demasiada pesada, de ahí que Lopetegui, frente a los azulones, hiciera hincapié en fortalecer la defensa y en tratar de mantener la portería a cero. Objetivo cumplido.

Uno de los sacrificados fue Varane. No entró en el once el francés, como tampoco Modric ni Casemiro. Quien sí se mantuvo en la portería fue Keylor Navas, ganándole la partida (de momento) a un Thibaut Courtois que sigue esperando su oportunidad tras consagrarse como mejor guardameta del Mundial de Rusia. Enfrente estaba el Getafe, un equipo a priori siempre incómodo. Los azulones firmaron una gran temporada el pasado curso y ahora, con los nuevos refuerzos (Maksimovic, Jaime Mata, Iván Alejo...), aspiran a mejorar los números de la campaña 2017/18. Pero lo cierto es que la puesta en escena no ha sido la deseada. El equipo del sur de Madrid, que sólo ha ganado una vez en su historia en el Bernabéu, esperaba poder sorprender al contragolpe, pero se topó con un rival serio en lo táctico, que apenas concedió espacios y siempre frenó los intentos de transición de unos azulones que casi nunca lograban pasar de su campo, especialmente en la primera mitad. Sorprendió José Bordalás al alinear un 4-5-1, con Jorge Molina como único hombre en punta, pero sobre todo porque dejó en el banquillo a otros puntas como Mata, Ángel y Sergi Guardiola.

Como cabía esperar, los blancos salieron con las ideas claras frente a un rival agazapado atrás y que decayó en su presión con el paso de los minutos. A los 16 llegó la primera ocasión clara del partido con un cabezazo de Bale que se estrelló en el larguero y, cuatro después, llegó el primer tanto del Madrid en esta Liga. Con un autor inesperado: Dani Carvajal. Bale, que no ha tardado en asumir los galones de este Real Madrid tras el adiós de Ronaldo, puso un balón desde la izquierda, David Soria no despejó con la suficiente contundencia y la pelota le cayó al lateral derecho de los blancos, que puso la cabeza para manar el esférico al fondo de las mallas.

Empezaba a estar cómodo este Madrid, que salió al campo con Isco y Ceballos en el centro del campo por delante de un Kroos que hizo las funciones de Casemiro. De ahí al final del primer tiempo, lo más destacado fue un posible penalti de Djené a Sergio Ramos. El Bernabéu explotaba reclamando la pena máxima, pero lo que hizo el árbitro Estrada Fernández fue invalidar la acción, tras consultar con el VAR, por un fuera de juego previo de Benzema. Bendita tecnología...

Lo que reclamaba también el Bernabéu fue algo más de Asensio, que en la primera parte estuvo un tanto desaparecido aunque el rendimiento del balear mejoraría notablemente tras el paso por vestuarios. Y a los cinco minutos de comenzar la segunda parte, el 20 blanco sacó tajada de un grosero error de Djené para robarle la cartera y poner un pase hacia atrás que Bale se encargó de rematar al fondo de la red. Eso sí, con algo de fortuna tras tocar la pelota lo justo en Damián Suárez. A partir de ahí creció Marco Asensio, que poco después conectó un tremendo derechazo para mandar la pelota al palo.

En esas, quien también aparecía con brillantez fue Nacho Fernández. Notable actuación del central internacional, que en más de una ocasión se encargó de arreglar los desaguisados protagonizados por Ramos y en evitar las escasas opciones de gol que podía tener el Getafe. Nacho firmó un partido magnífico y de paso mandó un serio aviso a Varane tras la decepcionante actuación del galo en Tallin.

Poco a poco Lopetegui hizo cambios, dando entrada a Casemiro, Modric (enorme ovación para el croata, el mejor jugador del Mundial, que finalmente ha decidido seguir vistiendo la camiseta blanca tras los coqueteos del Inter de Milán) y Lucas Vázquez. Como en la Supercopa, quien volvió a quedarse sin jugar fue Vinicius. El Getafe, por su parte, creó más peligro en la recta final, con un único disparo entre los tres palos, aunque la ocasión más clara fue un centro de Damián que Jorge Molina no llegó a rematar por muy poco. Poca chicha de un equipo a priori siempre incómodo y del que se esperaba más...

El Madrid, en definitiva, se mostró como un equipo sólido y logró un triunfo solvente para recuperar la sonrisa tras el varapalo de Estonia. Poco a poco la maquinaria se va afinando, aunque vuelve a ponerse de manifiesto la imperiosa necesidad de hacer un fichaje, especialmente para la delantera. En la zona noble del club siguen empeñados en negar la mayor, pero la temporada luego es muy larga y el equipo tiene carencias. Eso sí, Florentino Pérez podría tener algún as guardado en la manga y sacarse algún conejo de la chistera antes del 31 de agosto. ¿Por qué no?



Ficha técnica

Real Madrid, 2: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Ceballos (Modric, m.71), Modric; Bale (Lucas Vázquez, m.76), Isco (Casemiro, m.57) y Benzema

Getafe, 0: David Soria; Damián Suárez, Djené, Bruno, Cabrera; Portillo (Iván Alejo, m.64), Arambarri, Maksimovic, Amath (Jaime Mata, m.57), Gaku; y Jorge Molina (Ángel, m.71).

Goles: 1-0, m.20: Carvajal; 2-0, m.50: Bale

Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán). Amonestó a Molina (m.27), Djené (m.42), Mata (m.63), Arambarri (m.77) y Bruno (m.78), del Getafe; y a Marcelo (m.68), del Real Madrid

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga Santander 2018/19 disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 48.446 espectadores