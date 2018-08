Los futbolistas se ponen en pie de guerra contra la Liga y amenazan con ir a la huelga

El pasado 16 de agosto, LaLiga anunció haber alcanzado un acuerdo con Relevent, una multinacional norteamericana de medios, deportes y entretenimiento, según el cual se disputará un partido de la temporada oficial en Estados Unidos, con el FC Barcelona y el Real Madrid como protagonistas.

El acuerdo, histórico porque permite a la competición española salir por primera fuera de Europa, tiene una vigencia de 15 años y empezaría a aplicarse a partir de esta temporada o de la siguiente, algo que todavía está por aclarar.

Una alianza que ha indignado a los futbolistas y al sindicato que los representa, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Así, representantes de distintos clubes de Primera División se han reunido este miércoles tarde en la sede de la AFE en Madrid para analizar este acuerdo de LaLiga con Relevent y protestar por los partidos en Estados Unidos. Una reunión a la que han acudido jugadores como Sergio Ramos, Nacho Fernández, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Leo Baptistao, Bruno Soriano, Koke Resurrección, Juanfran, José Luis Gayà, Joaquín o José Luis Morales.

A la salida de la reunión, la AFE y los jugadores emitían un comunicado en el que aseguran que "no entienden las decisiones unilaterales" de LaLiga tras su acuerdo con la multinacional estadounidense para los próximos tres lustros.

Por su parte, el presidente del sindicato, David Aganzo, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha amenazado incluso con ir a la huelga si la patronal de clubes no revoca su decisión "unilateral" de LaLiga de disputar un encuentro oficial en EEUU, que el dirigente afirma que es "la gota que colmó el vaso tras una serie de malas decisiones que van en contra del fútbol español".

En este sentido, la AFE recuerda que tienen programada una reunión con la patronal y que si no hay acuerdo, irían a la huelga "a finales de septiembre o principios de octubre". Una amenaza que ha sido consensuada con los futbolistas. "Todos los jugadores están en contra de todo esto. Están sorprendidos e indignados, todos están con la AFE", señalaba Aganzo.

"El problema es la falta de sentido común. Nos estamos acostumbrando a cosas que no son normales. Calendarios que benefician a que el fútbol se valore en Japón y Estados Unidos, que jugadores de Arabia Saudí lleguen a los clubes pagando... no son cosas naturales y hay que decir basta", aseguró el presidente de AFE.

Una decisión de LaLiga ante la que "hay clubes que están de acuerdo y otros que no", aunque Aganzo no quiso dar nombres. Además, el presidente del sindicato de futbolistas manda un recado a su homólogo de la patronal de clubes, Javier Tebas. "Le emplazo a que un día se vista de corto y se ponga en la piel del futbolista. A Javier le voy a invitar a jugar al fútbol para que lo vea desde otra perspectiva, no es sólo negocio o dinero. No puede ser que una persona firme un acuerdo de 15 años, que afecta a tantos factores, y no consulte a todas las partes que involucra", señalaba.

Además, David Aganzo se mostraba tajante sobre si una compensación económica valdría para solucionar el problema: "Los futbolistas no estamos en venta. Pensamos en la afición, en la salud y en muchas otras cosas". "No he hablado con Luis Rubiales, ni con el CSD, ni con el COE; entendemos que es una falta de respeto e imagino que la Federación tendrá que dar su opinión", señalaba Aganzo.

La AFE también ha explicado las diferencias respecto a la final de la Supercopa de España disputada en Tánger: "Fue un tema diferente porque se llegó a un consenso entre todas las partes implicadas y llegamos a ese consenso. Entendimos que jugar dos partidos con un calendario tan apretado no era viable".