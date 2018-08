¿Repescará el Real Madrid a Mariano o dejará que se lo lleve el Sevilla?

Quedan menos de cinco días para que se cierre el mercado. Los equipos de La Liga apuran sus opciones de mejorar sus respectivas plantillas. Uno de los conjuntos que más se está moviendo en esta recta final es el Sevilla.

El equipo que entrena Pablo Machín busca reforzar el centro de la defensa y la parte ofensiva con la llegada de un '9' y un centrocampista polivalente y con gol.

Los hispalenses están cerca de cerrar su parcela ofensiva con los fichajes de Portu y Mariano Díaz. El jugador del Girona tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Una cifra importante que el equipo que entrena Machín -conoce a la perfección al murciano ya que le tuvo a a sus órdenes en el conjunto catalán-, está dispuesto a abonar.

En cuanto a Mariano, el Sevilla tiene prácticamente cerrado su fichaje. El acuerdo con el Olympique de Lyon está perfilado, 36 millones fijos + 4 en variables, y el jugador vería con buenos ojos regresar a España.

¿Y el Madrid?

El futuro de Mariano podría dar una vuelta de tuerca si el Real Madrid quisiera hacerse con sus servicios. Los merengues, que no incluyeron una cláusula de recompra, vendieron el verano pasado al dominicano por 12 millones de euros más un 35% del montante total de una futura venta. Si la cúpula merengue tuviera interés en recuperar al delantero lo podría hacer por 23 millones y medio de euros. Ese es el precio que le costaría la vuelta de Mariano teniendo en cuenta el precio acordado para su traspaso al Sevilla (sin contar los 4 millones en variables).

Los merengues, que solo tienen a Borja Mayoral como recambio para Karim Benzema, podrían disponer de un rematador puro de área que aceptaría el rol de suplente, cuyos números no fueron nada malos en su estreno en la Ligue 1 -18 goles y 5 asistencias en 34 partidos- y que sería un estilo de delantero del que no dispone ahora mismo Lopetegui en su plantel. Un desatascador muy útil para determinados partidos. Si el Madrid no quiere repescar al dominicano, su venta al Sevilla le reportará 12'6 millones de euros.