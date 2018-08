El Real Madrid es líder de LaLiga Santander tras remontar (1-4) ante el Girona en Montilivi, donde comenzó perdiendo. El equipo de Eusebio comenzó fuerte el encuentro presionando la salida de balón del Real Madrid. Los robos del Girona tenían lugar en posiciones cercanas a la portería blanca y siempre daban sensación de peligro.

Tras una ocasión muy clara en la que Isco no pudo conectar el balón bien, el Girona tuvo su oportunidad. Anthony 'Choco' Lozano se adentró en el área y no dudó en disparar. El balón pegó en un defensor del Real Madrid y fue a parar a Borja García. El madrileño no se puso nervioso, recortó a Keylor Navas y a Casemiro, para después poner el balón en la escuadra izquierda del portero tico.

Con el 1-0 el Madrid reaccionó y empezó a encerrar al Girona en su campo. Las salidas del equipo catalán eran cortadas por Casemiro y un Ramos siempre anticipativo, aunque en alguna ocasión Portu consiguió escapar y crear algo de peligro.

Con el Real Madrid ya plantado en campo contrario y tras dos avisos de cabeza por parte de Sergio Ramos, los blancos consiguieron percutir por la banda de Pedro Porro. Bono paró el primer remate y Asensio se hizo con un segundo rechace justo antes de que llegara Muniesa. Martínez Munuera no dudó en pitar penalti y Sergio Ramos tampoco dudó con su Panenka.

Sin tiempo para mucho más los jugadores se fueron a los vestuarios. Lopetegui y Eusebio intentaron ajustar los errores de sus equipos y, una vez se puso a rodar el balón, comenzó una verdadera exhibición del Real Madrid. Bale avisó a los cuatro minutos con una volea tras un maravilloso pase de Marcelo a la que Bono respondió brillantemente.

En un balón sin mucha historia, Pedro Porro se hizo un lío y Asensio lo aprovechó. El extremeño metió la pierna inocentemente y cometió penalti; el segundo de la noche. El encargado de transformarlo fue Karim Benzema, que engañó al portero mandando el balón a la derecha de la portería.

Con el 1-2 ya en el marcador, elReal Madrid se soltó. El '9' dejó de ser un '9' y comenzó a aparecer en todas las partes del campo. Bale y Asensio compensaban sus movimientos y viceversa. Y así llegó el tercero de la noche para los blancos. Benzema sacó de su sitio al central y Bale corrió al espacio. Isco, viendo el panorama, se frotó las manos y, después, la lámpara. El pase del genio llegó milimétricamente a los pies de Bale que, con su gran zancada, se plantó delante de Bono para definir con tranquilidad al palo largo.

Aún quedaba media hora y el Real Madrid se estaba gustando ante un Girona que no sabía como reponerse de esos dos mazazos nada más comenzar el segundo tiempo. Siguieron las combinaciones madridistas y, de vez en cuando, Portu intentaba hacer la guerra por su cuenta con alguna carrera que solventó sin problemas Keylor Navas.

A 10 minutos del final, Bale desbordó por banda y se la puso en bandeja a Benzema, que no falló e hizo su doblete particular. El final del partido nos dejó una magnífica intervención de Keylor Navas a disparo de Granell desde la frontal. El tico demostró ayer que la llegada de Courtois no le está afectando en su rendimiento en el terreno de juego.

En definitiva, nueva victoria de un Real Madrid que fue de menos a más en Montilivi, donde ya perdió la pasada campaña, para acabar paseándose en la segunda parte. Como en el estreno liguero ante los azulones, Luka Modric y Thibaut Courtois fueron suplentes. El croata tendría minutos en la segunda mitad, mientras que Courtois deberá pelear mucho para quitarle la titularidad a Keylor Navas.

Ficha técnica

Girona, 1: Bono; Pedro Porro (Aday Benítez, m.77), Bernardo, Juanpe, Muniesa; Pere Pons (Aleix García, m.69), Timor, Granell; Portu, Choco Lozano (Stuani, m.57) y Borja García

Real Madrid, 4: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo (Varane, m.59); Casemiro, Kroos, Isco (Modric, m.75); Bale (Lucas Vázquez, m.86), Asensio y Benzema

Goles: 1-0, m.16: Borja García; 1-1, m.39: Sergio Ramos, de penalti; 1-2, m.50: Benzema, de penalti; 1-3, m.58: Bale; 1-4, m.80: Benzema

Árbitro: Martínez Munuera (Colegio valenciano). Amonestó a los locales Pedro Porro (m.32) y Muniesa (m.62) y a los visitantes Dani Carvajal (m.66), Karim Benzema (m.86) y Lucas Vázquez (m.88).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Santander 2018/19 disputado en el Estadio Municipal de Montilivi ante 13.889 espectadores.