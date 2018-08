Vallecas echa el cierre: el Rayo no podrá utilizar su campo hasta mediados de octubre

E.S.A 2018-08-27

Vallecas estará vacío hasta el 15 de octubre | EFE Vallecas echa el cierre. Tras la reunión a tres bandas que han mantenido en la tarde de este lunes Liga, Comunidad de Madrid y Rayo Vallecano, se ha decidido que el estadio de Vallecas no reúne las condiciones mínimas exigibles de seguridad para albergar un partido de fútbol por lo que no se abrirá hasta que finalicen las obras, mínimo hasta el 15 de octubre. Tras la disputa del primer partido de Liga ante el Sevilla, varios aficionados denunciaron las lamentables condiciones que tuvieron que soportar y que estuvieron cerca de acabar en tragedia tras la caída de un niño de 4 años en un agujero que estaba en uno de los fondos. Como tantas veces hemos avisado antes de la obras, si no pasa una desgracia en el Campo de Fútbol de Vallecas es porque no toca. Lo alucinante es que esto esté así.

Hoy mi hijo se ha precipitado por este agujero con el partido acabado. Hay testigos en el fondo #rayovallecano pic.twitter.com/l4zdCVYaNK — Darío Collado (@dariocollado) August 19, 2018 Afortunadamente, el niño no sufrió daños graves. Pero el impacto de su caída llegó a oídos de Javier Orcaray, director general de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, quien se puso en contacto con el padre para asegurarle que la empresa encargada de las obras, Fonsan, se encargaría de acondicionar el estadio para que no volviera a darse una situación así. Fonsan solicitó una prórroga para terminar las obras, por lo que se ha decidido que Vallecas no se vuelva a abrir hasta que las reformas no estén completamente terminadas. El Rayo, que rechazó el consejo de la Comunidad de jugar los primeros partidos fuera de casa, deberá buscarse un nuevo campo para jugar como local, al menos, tres partidos. Ante el Athletic, el Deportivo Alavés y el Espanyol. Otra opción en hablar con dichos clubes y solicitar a La Liga cambiar el orden de los partidos. Jugando en esta primera vuelta como visitantes en La Catedral, Mendizorroza y Cornellá. Compartir

Comunidad de Madrid

Rayo Vallecano de Madrid

