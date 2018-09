El 112 de la Comunidad de Madrid se mofa de Coentrao y luego pide disculpas

Emergencias Comunidad de Madrid 112 ha pedido disculpas por un tuit que ha publicado este sábado en el que se burlaba del defensa Fabio Coentrao, que acaba de ser traspasado por el Real Madrid al Rio Ave portugués.

⚽️ Si Coentrao ha encontrado equipo, ¿por qué no vamos a conseguir nosotros un verano sin incendios graves? ¡Ayúdanos! 💪🏽#0incendios #INFOMA18 #FelizSábado pic.twitter.com/S4mYihjU7n — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) September 1, 2018

Este tuit ha sido criticado por muchos usuarios de Twitter, lo que ha llevado al 112 a disculparse horas después a través de la red social del pájaro azul:

A todos. Lo primero, disculpas a quien se haya podido sentir ofendido. Intentamos hacer prevención desde el sentido del humor y sin querer molestar. Unas veces estamos más acertados y otras menos. Por favor, lo importante es el fondo: ayudadnos contra los incendios. Un abrazo — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) September 1, 2018

Coentrao ya ha sido presentado como nuevo refuerzo del club de la ciudad de Vila do Conde, de la que es natural el internacional luso.

El futbolista, de 30 años, jugó cedido la pasada temporada en el Sporting de Portugal, donde se ganó un puesto de titular e incluso fue convocado por la selección de su país para disputar el Mundial, aunque finalmente renunció a acudir a la cita de Rusia.

Fabio se sincera tras salir del Madrid

Record ha conseguido una entrevista en exclusiva con el lateral izquierdo portugués donde ha querido contar cómo ha vivido estas últimas semanas de mercado de fichajes. "Esperé hasta el 31 una llamada del club por el que lo dio todo el año pasado y recibí cero llamadas. Es triste", señala al Sporting de Lisboa, su anterior club.

Coentrao ha decido cambiar radicalmente el rumbo de su vida y ahora busca ser feliz, sin importar tanto su carrera: "Después de esto, pensé que necesitaba ser feliz y perdí mucho dinero para obtener esta felicidad en un club que siempre fue correcto y fiel conmigo, por eso no hay dinero que pague esta felicidad. Nací pobre, no me importa morir pobre".