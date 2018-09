Leo Messi ha ofrecido este lunes una entrevista a Catalunya Radio en la que, entre otras cosas, habla de la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid.

En declaraciones al programa Tot costa, el argentino admite su sorpresa no sólo por la marcha del portugués, sino también por su nuevo destino. "No me imaginaba a Cristiano fuera del Madrid, ni tampoco imaginaba que pudiera llegar a la Juventus. Había muchos equipos que tenían posibilidades, la Juve era el que menos se escuchaba y terminó ahí", dice.

¿Cómo queda ahora el Madrid sin la que ha sido su gran estrella durante las últimas nueve temporadas? Messi lo tiene claro: "Obviamente, el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y tiene plantilla de sobras, pero creo que el hecho de que no esté Cristiano lo hace menos bueno, a la vez que hace a la Juventus más favorito para ganar la Champions".

Lejos de agarrarse a lo políticamente correcto, Messi no se escondió a la hora de valorar los fichajes que ha hecho el Barcelona esta temporada. "Los que vinieron son todos muy buenos, pero si me tengo que quedar con uno me quedo con Arthur, que me sorprendió. No le conocía mucho y, salvando las comparaciones, es muy parecido al estilo de juego de Xavi. Siempre quiere la pelota, le gusta jugar en corto y no pierde el balón. Sabes que se la das y no la pierde, es muy confiable y muy seguro. Tiene el estilo que siempre se busca en Barcelona y agarró rápido el tema del entrenamiento, de los juegos cortos, que siempre uno que viene de fuera le cuesta".

Messi, que es nuevo capitán azulgrana tras la salida de Andrés Iniesta, también ha tenido palabras de elogio hacia Riqui Puig, una de las joyas de la cantera del Barça que completó una gran pretemporada. "Ya le conocía porque había entrenado con nosotros. Es bueno que el club vuelva otra vez a confiar en la cantera y a sacar este tipo de jugadores", ha dicho al respecto.