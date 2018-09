Gerard Piqué se queda sin excusa después de ser denunciado por la Guardia Urbana el pasado viernes al descubrir que circulaba sin puntos del carné de conducir.

Los agentes pararon a Piqué en una calle del Eixample poco antes de las 15:00 horas. Tras pedirle la documentación, comprobaron que la Dirección General de Tráfico (DGT) le había retirado todos los puntos por infracciones previas al volante.

Los agentes denunciaron al futbolista por conducir sin puntos, algo que según sentencias recientes del Tribunal Supremo ya no se considera una falta administrativa, sino un delito contra la seguridad vial que podría ser penado con multa, horas de servicio a la comunidad o penas de prisión de hasta seis meses.

Piqué intentó defenderse afirmando que no tenía constancia de la perdida de la totalidad de los puntos del carné. Quedaba la duda de si la Dirección General de Tráfico se lo había notificado. Duda que este martes ha quedado resuelta. La DGT afirma que comunicó al jugador que había perdido todos los puntos de su carné y, por tanto, debía saber que tenía prohibido ponerse al volante.

"Sin entrar en detalle diré que consta la notificación personal a Piqué de la pérdida de puntos", se ha limitado a decir el director general de la DGT, Pere Navarro, preguntado sobre la investigación por un delito contra la seguridad vial que un juez ha abierto al futbolista y la petición de que Tráfico aclare si informó al sancionado de que no le quedaban puntos.

Navarro ha dicho que no quería dar más información sobre ese expediente en concreto, pero sí ha mostrado su extrañeza en tono irónico sobre los motivos para que Piqué tuviera que conducir. "Me extraña que no vaya con un chófer", ha bromeado.

Navarro ha opinado que los personajes públicos deberían tener "cierta ejemplaridad" en como es la seguridad vial, si bien ha zanjado el asunto: "Cada cual sabe lo que tiene que hacer".

No es su primer problema con la Guardia Urbana

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona lo condenó al pago de una multa de 10.500 euros por ofensas a dos agentes. Los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2014. El jugador se encontraba como pasajero de un vehículo mal estacionado en la calle Ramón Trias Fargas de Barcelona. Un agente le advirtió de que iba a sancionarle y el central le increpó "en tono airado y despectivo".

Entre las frases que figuraban en la resolución estaban que lo hacía "por tocar los huevos" y que la multa "la iba a pagar su padre". También arrojó a los pies del agente la denuncia.