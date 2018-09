Lío a la vista en las oficinas del Bernabéu. Cuando el Real Madrid decidió hacerse con los servicios de un joven brasileño que comenzaba a despuntar en el Flamengo pagando 45 millones de euros, todo el mundo asumía que, una vez aterrizase en la Capital, comenzaría a disputar encuentros con la primera plantilla. No ha sido así.

Julen Lopetegui asumió los mandos del conjunto blanco y diseñó un plan especifico para la adaptación de Vinicius Jr. Por entonces, cuando rescindieron su contrato en la selección, el técnico vasco contaba con Cristiano Ronaldo en la plantilla, quien juega en la misma posición que el brasileño y que dejaría poco hueco para que disputase minutos. Por eso, él y parte del cuerpo técnico decidieron que lo mejor era una adaptación gradual al fútbol español. Lo que no se esperaban era la repentina salida de Cristiano rumbo a la Juventus.

Le hicieron ficha con el equipo juvenil –dada su edad–, con el Castilla y con el primer equipo. Así, cuando no disputase minutos con los más mayores, no perdería ritmo de juego y seguiría con su proyección. Ahora bien, tras el gran encuentro que cuajó ante el Atlético B, las esperanzas que tienen puestas en él dentro del club, con la afición encandilada y deseosa de poder verle sobre el césped del Bernabéu, no cuadra con la línea que está llevando Lopetegui.

Cuando estampó su firma en el contrato el pasado 20 de julio, lo hizo con conocimiento de que existía una cláusula por la que, de no disputar determinados minutos con el primer equipo, en caso de desearlo, podría regresar al Flamengo para volver al Madrid, definitivamente, en junio. En enero podría ser cuando se tome la decisión entre él y el equipo brasileño.

Encrucijada dentro del club

En el Real Madrid viven una paradoja con difícil solución. En caso de que no brille en Segunda B, ¿por qué pagaron tanto dinero por un jugador mediocre? Pero en caso de que explote, ¿por qué continúa disputando encuentros con un equipo con el que ni siquiera entrena?

Lopetegui sigue insistiendo en este plan, pero en el club les preocupa que la situación se convierta en costumbre y no dispute partidos en el Bernabéu. Habrá que ver si con la amenaza de volver a Brasil cambia la situación de Vinicius en el club blanco.