La empanada mental de Pione Sisto que le hace plantarse solo en el aeropuerto de Viena

El futbolista danés del Celta, Pione Sisto, protagonizó la anécdota curiosa de la semana en el mundo del fútbol. Sisto no se enteró del cambio de planes de los internacionales daneses que se negaron a jugar el partido amistoso que jugaba el combinado vikingo en Trnava ante Eslovaquia. Sisto siguió el plan de viaje previsto en un inicio y se presentó en el aeropuerto de Viena, donde debía hacer una escala para tomar otro vuelo hacía Eslovaquia. Perdido, cuando consiguió contactar con sus compañeros, se le quedó cara de póker.

La falta de acuerdo entre la DBU - Unión Danesa que se encarga de la organización del fútbol en Dinamarca-y el sindicato de jugadores, que reclama sus derechos para poder hacer acuerdos individuales de patrocinio con empresas que se contraponen a los patrocinadores del equipo nacional y también disputas por las condiciones de viaje de los futbolistas, hizo que los internacionales daneses convocados para el amistoso ante Eslovaquia se plantaran. Sin acuerdo no jugaban. En vez de en Eslovaquia, quedaron en Copenhague para reunirse y hacer fuerza por sus peticiones. La federación danesa, ante la imposibilidad de anular el amistoso, sustituyó a los futbolistas profesionales por amateurs y algunos componentes del equipo nacional de fútbol sala. Los daneses hicieron lo que pudieron (perdieron por 3-0).

Los internacionales fueron avisados por correo electrónico del cambio de planes. Todos se enteraron menos Pione, que reconoce que recibió muchos mensajes en los últimos días y no leyó todos.

"Recibí muchos mensajes en los últimos días y no los leí todos. No se si uno de ellos era del sindicato. Tendré que mirar otra vez porque por el momento no lo he visto". Desde el sindicato de futbolistas daneses se ha confirmado que el aviso también le fue remitido a Sisto. Al ver que ningún otro compañero estaba en Viena, tomó otro avión rumbo a Copenhague donde pudo finalmente sumarse al resto. ¿Tendrá Pione el contacto del sindicato de juagadores marcado como correo no deseado?