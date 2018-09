Luis Rubiales ha concedido una entrevista al diario británico The Guardian. En dicha entrevista, ha querido repasar toda la actualidad que concierne al panorama futbolístico nacional. Temas como el despido de Lopetegui, la situación que se vivió en la FIFA años atrás y, lo más destacado, el encuentro en Estados Unidos.

El acuerdo de Tebas para disputar un encuentro en Estados Unidos. "Javier Tebas habló con todos, menos con las personas con las que tenía que hablar. Es una falta de respeto, desleal e incomprensible. Exige mucho de los demás cuando su propio comportamiento deja, francamente, mucho que desear. No hemos tenido ni una sola llamada. No he visto el contrato, así que no puedo decir mucho. Sólo diré que el presidente de la FIFA, protege la competición doméstica y llevar la competición a otro lugar representa una invasión a ese país. Ha ignorado por completo a los jugadores e incluso a los clubes, firmando un contrato con una compañía privada durante diez o quince años. Su comportamiento fue terrible, carente de respeto. Hace eso con todo. Dicho sin rodeos es un maleducado. Ha firmado un acuerdo que no le corresponde a él firmar. Lo que ha firmado es inútil. No tiene significado sin nuestra autorización, así que vamos a ver qué pasa con este partido".

El despido de Julen Lopetegui. "Traté de actuar con honestidad, de acuerdo con nuestra ética. No tiene sentido volver atrás. Estamos en la era de Luis Enrique, y estoy convencido de que vamos a estar muy orgullosos del equipo".

Ausencia de un 'campo nacional' como ocurre con Wembley. "Es un concepto encantador, pero no es viable: no podemos gastar cientos de millones en un estadio como Wembley para usarlo pocas veces. Y hay otra cuestión que es aún más importante: La Selección pertenece a todos los españoles; tenemos que llevarlo a todas partes del país".

Final de Copa. "Vamos a abrir un proceso de pujar para que estadios de más de 45.000 espectadores puede pedir tenerlo en ciclos de dos años".

Las antiguas directivas de la RFEF y la FIFA. "Han hecho mucho daño. La situación es difícil, pero mientras, tenemos que distanciarnos de eso. Tenemos que darles la presunción de inocencia. Lo que hemos hecho es imponer nuevas reglas, comprobaciones externas, auditorias, comisiones y regulaciones para proteger la integridad y la transparencia".