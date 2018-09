Diego Pablo Simeone se medirá en el Wanda Metropolitano este fin de semana al Eibar de Mendilibar y es por eso que, en la mañana del viernes ha atendido a los medios para hacer balance de cómo llegan al choque y repasar lo más destacado de la última semana en el mundo del fútbol, haciendo especial hincapié en el límite salarial y en unas declaraciones de Guardiola.

Diferencias salariales de Barça y Real Madrid con el resto de equipos. "Confirma con números lo que comento siempre. De la misma manera que tratamos de acercarnos a ellos en lo futbolístico y en lo deportivo, hay otros desde el Betis hacia arriba que intentan acercarse a nosotros. Ahí está un poco definida la situación. Después esto es un juego, ya nos ha tocado ganar una Liga en 2014 y no sé qué presupuesto teníamos en comparación con los demás, pero está claro que luego a la larga y después de tantas jornadas, las diferencias se notan".

Alejados o peleando con los grandes. "Lo que me importa hoy es el partido con el Eibar, lo de más lejos o cerca lo dictará la temporada. Venimos de una derrota difícil y mañana tenemos la necesidad de hacerlo bien, hacer un partido inteligente ante un rival que ya el año pasado nos exigió con su intensidad y su presión alta".

El vídeo en concreto al que ha querido responder el técnico argentino es el que corresponde a una entrevista que realizaron a Pep Guardiola en Universo Valdano.

Guardiola recuerda la visita de Simeone a Barcelona para verle entrenar. "Me dijo 'a mí esto no me gusta, no lo siento'. Y dije, qué bueno, de eso se trata". #UniversoValdano pic.twitter.com/yWVJF9ETpG — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) September 13, 2018

"No era que no me gustaba, sino que no lo sentía. Cada uno tiene que hacer lo que siente y sobre todo con las características de los futbolistas que tengas. Un equipo X no puede jugar con el estilo de Guardiola y otro X con el de Simeone tampoco", aseveró el Cholo.

¿Plantilla corta? "Está claro que junto con el club aceptamos el desafío y la dificultad que podía tener una plantilla corta. Pero también tenemos a favor que la competencia será muy grande cuando todos estén bien. Lo sabíamos como club y aceptamos el desafío sabiendo que podía pasar".

Balance en la primera temporada en el Wanda. "El llegar al Wanda ha traído cosas buenas, sobre todo una Europa League y una Supercopa ganada. Hemos vivido cosas buenas como el partido del Arsenal o la despedida de Fernando que quedarán para la historia. Servirá para que la gente se vaya identificando con el estadio, eso sólo lo dará el tiempo".

Aluvión de críticas tras Balaídos. "Lo llevo de la mejor manera, las críticas aparecen a partir del resultado y las acepto, la competencia es muy alta en todos los puestos y ojalá me equivoque lo menos posible en los que elija jugar, aunque enojado siempre va a haber alguno".