Se avecinan rotaciones ante el Espanyol. Después de la convincente victoria ante la Roma en el estreno en Champions, el Real Madrid retoma el pulso liguero para recibir a un equipo que ha comenzado muy bien la temporada al ser cuarto con 7 puntos, igualado junto a otros cuatro clubes (Celta, Getafe, Girona y Alavés).

El conjunto perico de Rubi, instalado en su mejor versión, desafía a sus malos números tras 22 años sin ganar en el Bernabéu. El técnico catalán apuesta por un juego ofensivo, aunque siempre con criterio. En la medida de lo posible, los blanquiazules intentarán ser protagonistas en el coliseo madridista, con un once inicial que será casi idéntico al que ya jugó en las cuatro primeras jornadas ante el Celta (1-1), Valencia (2-0), Alavés (2-1) y Levante (1-0), con la conocida ausencia del central David López.

Así pues, le espera un partido exigente a los blancos este sábado (20.45 horas) y Julen Lopetegui lo sabe. "Es un equipo muy mejorado y me consta que tiene un gran entrenador. Estoy seguro de que será nuestro partido más exigente en el Bernabéu. Es un equipo muy completo en muchas fases del juego", dice el técnico vasco.

Una piedra de toque para un Madrid que, como bien se ha encargado de recordar su entrenador, debe afrontar siete partidos en tres semanas. Así pues, habrá rotaciones contra los barceloneses. "Tenemos que afrontarlo con naturalidad y tomar las mejores decisiones en cada partido sabiendo el fondo de armario que tenemos para utilizar más que nunca", ha desvelado Lopetegui.

Dani Carvajal, con problemas físicos, no estará ante el Espanyol y el objetivo es que pueda jugar el miércoles contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Su lugar en el lateral derecho lo ocupará Álvaro Odriozola, que se estrena en una convocatoria oficial. También apuntan a titulares Mariano, después de su gran debut el miércoles contra la Roma, y Marco Asensio, que estuvo de inicio en el banquillo en el estreno europeo. Otros futbolistas que podrían tener descanso de inicio son Marcelo y Toni Kroos.

En la portería estará Thibaut Courtois. La idea de Lopetegui es que el belga juegue en Liga y Keylor Navas, brillante ante la Roma, lo haga en Champions. No hay debate para el preparador de Asteasu, que cumple 100 días en el club. "Todo es más simple dentro de lo que se quiere ver fuera", ha dicho en la rueda de previa al partido.

Mención especial merece Vinicius Júnior. Cómo no, al técnico le han preguntado en sala de prensa por la joven perla brasileña y Lopetegui, en su línea, ha explicado: "Lo veremos mañana. Me pueden preguntar por otros jugadores que no han jugado o lo han hecho poco y siempre valoraremos cada circunstancia".

Pero hay una novedad importante sobre Vinicius, hasta ahora inédito con el primer equipo en partido oficial. Según informa Marca este viernes, Lopetegui ha decidido incluir al joven brasileño en una primera lista provisional de 20 futbolistas contra el Espanyol, formada por tres porteros y 17 jugadores de campo. De ella, deben salir un guardameta y un jugador de campo.

La convocatoria definitiva de 18 se conocerá este mediodía, horas antes del partido, aunque se da por hecho que Vinicius, que hasta ahora se ha limitado a jugar con el Castilla en Segunda B a las órdenes de Santiago Solari, aparecerá por fin en una lista de Lopetegui y podría tener su primera oportunidad en partido oficial con el Real Madrid.