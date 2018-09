Lopetegui y su opinión del VAR: "No existe la perfección, pero es un sistema que mejora lo que había"

Julen Lopetegui ha hecho un balance de la actualidad de su plantilla antes de medirse al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, la ausencia de Isco por apendicitis y la resaca de los premios The Best. El Real Madrid encara una semana muy importante con dos partidos de gran peso en la carrera por La Liga.

La apendicitis de Isco. "Esta mañana tenía dolores y tiene que operarse, desear que vaya todo bien y se recupere lo antes posible. Desearle una pronta recuperación y pensamos en las soluciones y en los que van a estar porque tenemos máxima confianza en ellos. Está a punto de entrar al quirófano y esperemos que vuelva cuanto antes a su buen estado de forma".

Recibir premios, ¿afecta al equipo? "No, forma parte del mundo del fútbol, es algo inherente a este deporte y estoy contento de que sean los míos los premiados. Tenemos un partido tremendamente complicado ante el Sevilla y es esa la ilusión y el objetivo, que está muy por encima de los premiso individuales".

El Barça y el VAR. "No voy a juzgar las opiniones de otros, yo creo que el VAR ayuda a dar luz a las jugadas dudosas. No existe la perfección, pero creo que es un sistema que mejora lo que ya había".

Baja de Carvajal. "Tiene una sobrecarga, vamos a ver cómo evoluciona esta semana, hay que verlo cada día".

El rival para el miércoles. "Es muy buen equipo, con jugadores que se han adaptado al sistema de Machín, dentro de ese sistema tiene todo muy bien trabajado, está en una racha muy goleadora".

Keylor, Courtois y su experiencia como portero. "Cuando tomas decisiones tienes todas las experiencias, la de jugador, la de entrenador o la de comentarista... No tiene nada que ver. La gestión es sencilla, porque tenemos buenas soluciones, también la de Kiko".

Semana de mucha presión. "En la vida y en el Madrid hay que afrontar todo día a día. Ahora nos toca un partido complejo, histórico y complicado, pero no miramos más allá".

Premio Puskas para Salah y no Bale. "En tanto que no tengo mucho atención a los premios, no tengo mucha opinión, pero hubiera preferido que fuera para uno de mis jugadores".