Courtois sobre la portería: "No hay nada acordado, no hay un sistema de rotación"

Si hay una posición en el Real Madrid en la que pueden tener la máxima seguridad posible esa es la portería. Los blancos cuentan con tres porteros consolidados a nivel mundial y que son capaces de rendir en los momentos más difíciles: Keylor Navas, Kiko Casilla y, el último en aterrizar, Thibaut Courtois.

"La gestión del tema de la portería es sencilla en tanto en cuanto tenemos muy buenas soluciones y una actitud fantástica de todos los profesionales", aseguró en la rueda de prensa previa antes de viajar a Sevilla. Sus palabras refuerzan la condición de que cuentan con el mejor portero del mundo el pasado curso, Courtois, y con el mejor de Europa, Keylor Navas, ambos galardonados con el The Best y en los premios de la UEFA, respectivamente.

Courtois ha hablado con HLN, un medio belga en el que ha despejado algo más las dudas sobre qué decisión se toma a la hora de que juegue uno u otro. "No hay nada acordado. No hay un sistema de rotación. Hago mi mejor esfuerzo en los entrenamientos y demuestro que estoy listo para estar en la meta. Navas hace lo mismo. Para el entrenador es una situación de lujo. La competencia es saludable, no hay problema", aseguró.

De hecho, hay tan buen rollo entre los implicados que Courtois se toma como algo natural que jugase en Champions ante la Roma Keylor: "Fue una elección del entrenador, de Lopetegui, poner a Keylor Navas".

La idea del técnico vasco es mantener estas alternativas para mantener a todos lo más enchufados y en forma posible y parece que a ellos no les importa demasiado. Lo más seguro es que ante el Sevilla y el Atlético la meta la defienda Courtois, pero habrá que estar muy atentos porque la situación puede variar en cualquier partido.