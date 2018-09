El gazapo de Manolo Lama que irrita al fútbol modesto

Quinta jornada de La Liga. Se enfrentan en Vallecas el Rayo y el Deportivo Alavés. El partido termina 1-5. En un ejercicio de efectividad exquisito, los de Abelardo marcan cinco goles de sus 6 lanzamientos a puerta. El encuentro está condicionado por la expulsión, vía VAR, del central del Rayo, Abdoulaye Ba, que fue expulsado por agredir al rival justo en la jugada del 1-2. El colegiado acabó concediendo el gol y la roja.

En el resumen posterior al partido, dentro del programa EL Golazo de Gol, Manolo Lama comenta las jugadas junto a Jesús Gallego. En un lance del juego, Kakuta, jugador del Rayo, protesta una posible falta. El ex del Sevilla insiste al árbitro, Cordero Vega, y le termina pidiendo que revise la jugada en el VAR. En ese momento Lama salta como un resorte y espeta: "Es que en segunda división no hay VAR, monstruo", un mensaje hacia Kakuta que le dejó en evidencia. El gazapo no tardó en recorrer las redes sociales y la indignación de los equipos menos grandes era de aúpa. Manolo fue a de listo y terminó escaldado. Igual es normal, en los tiempos que corren, que un periodista deportivo, supuestamente de primer nivel, no se entere que Rayo Vallecano y Deportivo Alavés son dos equipos de Primera División. Con estar al tanto del Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid y este año a la Juventus, por Cristiano Ronaldo, hoy en día parece valer. El resto, desgraciadamente, para muchos no existe.