El Barça retoca su escudo

El Barcelona ha desvelado este jueves el nuevo escudo del club que lucirá en las camisetas del primer equipo a partir de la próxima temporada. Eso si, debe ser aprobado por mayoría cualificada por los socios en la asamblea de compromisarios que tendrá lugar el 20 del próximo mes de octubre.

Así será el nuevo escudo del Barça

La principal novedad en el nuevo escudo es que desaparecen las letras. Hasta ahora lucían las iniciales F. C. B. que ya no estarán presentes. ¿Por qué? Desde la cúpula consideran que esas siglas no tienen uso alguno ya que al club azulgrana se le identifica a nivel institucional como FC Barcelona y el uso más de calle como Barça.

¿Cuál ha sido la evolución de los escudos del Barça en su historia?

Si el nuevo escudo ve la luz, será el undécimo modelo que tendrá el F.C Barcelona. Estos han sido los 10 anteriores: